Vyzkoušejte si očekávané Diablo 2: Resurrected. Tvůrci chystají otevřenou betu

Diablo II: Resurrected, vylepšená verze legendárního RPG od Blizzardu, se na pultech obchodů objeví 23. září. Vybraní šťastlivci si však očekávaný titul budou moci vyzkoušet s příjemným předstihem v rámci časově omezené beta verze.

Nejprve se dočkají majitelé předobjednávek

Přednostní přístup do bety získají hráči, kteří si předobjednali buď základní verzi hry, nebo kolekci s názvem Diablo Prime Collection, která navíc obsahuje i Diablo III. Zkušební verze hry pro majitele předobjednávek potrvá od 13. do 17. srpna. Všichni ostatní si pak hru budou moci vyzkoušet v termínu od 20. do 23. srpna.

Za zmínku stojí, že beta verze bude dostupná na všech platformách (PC, Xbox Series S/X, Xbox One, PS5, PS4) s výjimkou konzole Nintendo Switch. K dispozici bude multiplayerový režim i možnost pohodlně přenášet uloženou pozici mezi různými platformami.