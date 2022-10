Vytáhněte Pip-Boye! Oblíbená série videoher Fallout bude mít seriál na Amazon Prime

O produkci se postará Amazon a nově vzniklá společnost Kilter Films, kterou vede scenárista a producent Jonathan Nolan, bratr věhlasného režiséra Christophera Nolana. Oznámení, že vzniká seriál Fallout, bylo publikováno v úterý na twitterovém profilu @PrimeVideo. Dnes v noci pak @kilter_films tweetoval ještě krátké sdělení, že i po 25 letech série Fallout stále existují příběhy z tohoto světa, které stojí za to odvyprávět.

Congratulations and Happy 25th Birthday! We made something special for the occasion. #Fallout #Fallout25 @BethesdaStudios @Bethesda @Fallout @Kilter_Films pic.twitter.com/eFg7t5O8Wa

— Prime Video (@PrimeVideo) October 25, 2022