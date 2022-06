Výřez MacBooku Pro dostane nečekané využití, které by vás rozhodně nenapadlo

Když Apple představil svůj ikonický výřez také v MacBooku Pro, mnoho nadšených ovací nesklidil. Zatímco v případě telefonů si vykousnutí displeje pro potřeby přední kamery a Face ID ještě dokázal obhájit, u notebooků se mu to prozatím nepodařilo. Pomoci by v tom mohla unikátní aplikace, kterou představil vývojář Ian Keen a která využívá notch netradičním způsobem, který je zároveň velmi užitečný.

Vývojář se rozhodl využít výřezu pro AirDrop. Zatímco standardní způsob, jak sdílet soubor skrze AirDrop je klepnutí pravým tlačítkem myši (nebo dvěma prsty na touchpadu či levým tlačítkem s podržením tlačítka Control), označení nabídky Sdílet a následně zvolení položky AirDrop, Keen se rozhodl udělat celý proces intuitivnější a mnohem přehlednější.

