Výprodejové šílenství na Steamu: megahit Cyberpunk 2077, druhý Horizon nebo česká Arma III

Steam pořádá tradiční letní herní výprodej

Za příznivou cenu můžete pořídit poslední Star Wars, závody Assetto Corsa nebo Cyberpunk 2077

Slevy platí jen do 11. července, takže příliš neotálejte

Léto je tady, doba prázdnin a dovolených. Mnoho volného času můžete využít například pro procházky přírodou, válení se u vody nebo si také můžete zahrát nějakou zajímavou hru, na kterou jste si už delší dobu brousili zuby. Tomu jde naproti i jeden z největších digitálních obchodů s hrami Steam. Ten si pro hráče připravil tradiční slevové šílenství, ve kterém mohou ukořistit zajímavé tituly za velmi příznivé ceny. Jaké slevy by vám rozhodně neměly uniknout? Jen pro pořádek uvádíme, že původní ceny přepočítáváme z eur a zaokrouhlujeme je.

Velké herní pecky i menší nezávislé tituly

Mezi hlavní taháky patří například Star Wars Jedi: Survivor, který pořídíte s 55% slevou (1 700 Kč původní cena, 780 Kč po slevě), bývalá PlayStation 5 exkluzivita Horizon: Forbidden West, která je k dispozici se slevou 20 % (1 500 Kč původní cena, 1 200 Kč po slevě), polský hit Cyberpunk 2077, jenž dostal 50% slevu (1 500 Kč původní cena, 750 Kč po slevě) nebo strategická pecka Total War: Warhammer III, která se může pochlubit 50% slevou (1 500 Kč původní cena, 750 Kč po slevě).

Ve slevě ale najdete i jiné zajímavé tituly, které by byla škoda minout. Fanoušky závodních her jistě zaujme titul Assetto Corsa, který dostal rovnou 90% slevu (500 Kč původní cena, 50 Kč po slevě), skvělou strategii ve stylu legendární Civilizace s názvem Humankind, která je rovněž v 90% slevě (1 250 Kč původní cena, 125 Kč po slevě), oceňovaný český vojenský simulátor Arma III, který je taktéž aktuálně dostupný s 90% slevou (700 Kč původní cena, 75 Kč po slevě) nebo prvotřídní RPG Disco Elysium – The Final Cut, jež si můžete zakoupit také s 90% slevou (1 000 Kč původní cena, 100 Kč po slevě).

Titulů, které jsou k dispozici za příznivé ceny, je ale v rámci letních slev na Steamu mnohem více. Všechny si můžete prohlédnout na stránkách Streamu nebo v desktopové či mobilní aplikaci, jen nezapomeňte, že slevy platí jen do 11. července. Jaká hra vás zaujala? Která by rozhodně neměla uniknout naší pozornosti? Dejte nám vědět do komentářů.