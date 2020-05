Vypadá fantasticky. Nové snímky odhalují podobu ohebného Samsungu Galaxy Fold 2

Není žádným tajemstvím, že letos Samsung představí druhou generaci svého ohebného smartphonu Galaxy Fold 2. V posledních týdnech se o něm objevuje poměrně dost informací. Ty navíc pocházejí od důvěryhodných leakerů – Maxe Winebacha, jež v minulosti zveřejnil první snímky Galaxy S20 Ultra, a Rosse Younga, šéfa technologické společnosti DSCC, která má velmi blízko k ohebným displejům.

Právě na základně podkladů od této dvojice komunita vytvořila rendery, které odhalují, jak by Samsung Galaxy Fold 2 měl vypadat. V případě, že se tato podoba potvrdí, je na co se těšit.

Letošní novinka nejen že vyřeší mnohé nedostatky loňského modelu, ale přinese vylepšení v oblasti obou displejů, výkonu a bude stát méně. Hlavní předností Foldu 2 bude ohebný displej s UTG (Ultra Thin Glass), který bude kompatibilní se stylusem S Pen. Samsung zřejmě bude muset s dotykovým perem učinit změny v konstrukci, aby S Pen dostal do těla telefonu.

Ohebný displej se zvětší ze 7,3 na 7,59 palců, nabídne rozlišení 1689 × 2213 pixelů a selfie kamerka se schová v průstřelu v pravém horním rohu. Hovoří se také o podpoře 120Hz obnovovací frekvence. Změnami projde i přední strana. Původní 4,6 palcový panel bude vyměněn za 6,23″ s rozlišením 819 × 2267 pixelů. Obnovovací frekvence se zastaví na 60 Hz a ve středovém „véčkovém“ výřezu najdeme vnější selfie kamerku.

Hlavní sada fotoaparátů bude podle dostupných informací převzata z modelů Galaxy S20. Samozřejmostí bude podpora 5G. Kapacita interního úložiště by měla být 256 a 512 GB. Atraktivnější by měla být i cena, která by se v přepočtu mohla pobyhovat okolo 45 tisíc Kč včetně DPH.