Výměna baterie iPhonu 16 je doslova „škoující“. Servisním technikům usnadní práci

Vyměnit baterii v základních iPhonech 16 je ještě snazší, než v minulosti

Stačí na konkrétních místech přiložit svorky s 30V elektrickým napětím a lepidlo samo povolí

V domácích podmínkách to ale stále raději nezkoušejte, abyste zařízení omylem nepoškodili

Výměna baterie patří mezi nejčastější servisní úkony, přičemž v případě iPhonu tomu není jinak. Apple v poslední době výrazně zlepšuje opravitelnost svých iPhonů – kupříkladu s iOS 18 představil kalibrační nástroj, který umožňuje optimalizovat komponenty iPhonu třetích stran. Nejnovější iPhone 16 a 16 Plus obsahují nové lepidlo na baterii, které se odlepuje, když detekuje elektrický proud. Díky tomu je výměna baterie mnohem snazší.

Základní iPhony 16 disponují novým způsobem výměny baterie

Na zoubek se novému řešení podíval známý server iFixit a rozebral, jak nové lepidlo na baterii funguje v případě iPhonu 16 a 16 Plus. Po sejmutí zadního krytu iPhonu a odpojení baterie od desky by uživatelé měli najít dvě kovová místa, která jsou zobrazena ve videu níže. Poté k nim mohou připojit svorky a na několik sekund skrze ně pustit maximálně 30 voltů elektrického proudu. Tím dojde k odlepení lepidla a baterie by měla hladce vypadnout. Jakmile je nová baterie na místě, stačí vyvinout tlak, aby se lepidlo znovu aktivovalo.

Tento nový způsob výměny baterie by měl být pro uživatele bezpečnější a intuitivnější, protože současné řešení není ve všech případech stoprocentní. Pozoruhodné však je, že iPhone 16 Pro a 16 Pro Max tuto změnu postrádají, protože ji Apple nasadil pouze do základních variant. Bez ohledu na jednodušší způsob výměny baterie vám i tak raději doporučujeme, abyste tento úkon svěřili profesionálovi. Svépomocí vyměněná baterie je sice levnější řešení, nicméně pokud se vám nedopatřením podaří své zařízení poškodit, oprava se vám notně prodraží.