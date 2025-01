Vyjde remake Assassin’s Creed Black Flag už letos? Slibuje lepší grafiku i hratelnost

Chystaný remake Assassin’s Creed Black Flag nabídne vylepšenou grafiku i přepracovanou hratelnost

Předělávka poběží na vylepšené verzi Anvil Engine, který sérii doprovází už od prvního dílu

Hra by mohla vyjít překvapivě brzy, možná už letos v listopadu

Francouzská společnost Ubisoft v minulém roce stručně potvrdila, že v jejích studiích vznikají předělávky hned několika dílů populární série Assassin’s Creed. Už tehdy jsme díky zákulisním informacím věděli, že jedním z nich je i oblíbený Black Flag, který v roce 2013 uchvátil fanoušky zdařile zpracovanou pirátskou tematikou. S doplňujícími informacemi nyní přichází vcelku věrohodný magazín MP1st, podle něhož se hráči mohou kromě vylepšené grafiky těšit také na přepracovanou hratelnost.

Black Flag Remake

„Hráči se mohou těšit na některé předělávky, díky nimž se můžeme vrátit ke hrám, které jsme vytvořili v minulosti. V některých našich starších hrách ze série Assassin’s Creed jsou světy, které jsou stále nesmírně bohaté,“ prohlašoval v loňském blogovém příspěvku ředitel Ubisoftu Yves Guillemot. První vlaštovkou by se měl stát právě remake Black Flag, jehož existenci nově potvrzuje také profil jednoho z vývojářů na sociální síti LinkedIn.

Není překvapením, že po vzoru všech předchozích dílů série poběží i přepracovaný Black Flag na vylepšeném Anvil Engine, který značku provází od samotného začátku a na který si někteří hráči čas od času stěžují kvůli notoricky se opakujícím chybám a grafickým glitchům.

Dvě hry v jednom roce?

Assassin’s Creed Black Flag Remake bude chtít zaujmout upravenou hratelností. Vývojář, který se v mezičase pokusil zahladit veškeré stopy, se konkrétně zmiňuje o soubojovém systému a chování divoké zvěře.

Podle informací známého magazínu Insider Gaming by se hra mohla objevit na trhu v průběhu letošního listopadu, tedy mnohem dříve, než si asi řada fanoušků myslela. V takovém případě by se jednalo už o druhý letošní Assassin’s Creed. Už 20. března vychází dvakrát odložené pokračování s podtitulem Shadows zasazené do Japonska během 16. století. Pokud se spekulace o předělávce Black Flag zakládají na pravdě, oficiální představení by nemělo být daleko.