Vyhledávání ve Windows projde radikální proměnou. Bude rychlejší, chytřejší a zvládne plnit úkoly

- Microsoft příští rok promění vyhledávání ve Windows 11
- Okno vyhledávače bude kompaktnější a bude poskytovat spolehlivější výsledky
- Vyhledávací pole bude zároveň sloužit i pro zadávání příkazů, například ke změnám nastavení systému
Microsoft včera večer prezentoval budoucnost operačního systému Windows, kterou vidí v umělé inteligenci a v zadávání úkolů agentům. Tato oblast je zatím pro většinovou populaci těžko představitelná a využitelná, naštěstí má ale Microsoft v rukávu i několik novinek pro běžné uživatele. Jednou z nich je například radikální proměna vyhledávání v systému Windows 11.
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Vyhledávání ve Windows 11 výrazně změní
Vyhledávání nebylo v operačním systému Windows nikdy silnou stránkou – bylo zdlouhavé a mnohdy nepřinášelo relevantní výsledky. Nyní by se ale uživatelé konečně mohli dočkat důstojného systémového vyhledávače, který bude pracovat rychle a efektivně.
Vyhledávání ve Windows 11 dostane novou jak novou podobu, tak i nové funkce. Okno vyhledávače bude výrazně zjednodušené – zmizí veškerý balast okolo a zůstane pouze řádek pro zadávání příkazů a seznam výsledků. Vše má navíc fungovat výrazně rychleji s menší hardwarovou zátěží.
Systémový vyhledávač bude nově rozumět přirozenému vyjadřován – nebude tak nutné pamatovat si přesné názvy souborů, vyhledávač dokonce mávne rukou i nad překlepy. Díky tomu bude nacházení souborů, aplikací anebo položek v nastavení výrazně rychlejší.
Tím však schopnosti vyhledávače zdaleka nekončí. Microsoft totiž zavádí tzv. inline actions, což je de facto agentická schopnost vyhledávače plnit zadané úkoly. Přímo do okna vyhledávání bude možné zadávat příkazy typu „zapni Bluetooth“, „přepni systém do tmavého režimu“, nebo „uspořádej okna na obrazovce“, načež systém tyto příkazy vyplní za vás.
Přímo skrze vyhledávání bude dokonce možné obsluhovat funkce vnořené do vybraných aplikací – přímo vyhledávače půjde například poslat textovou zprávu prostřednictvím aplikace Propojení s telefonem. Vyhledávací okno bude rovněž sloužit i jako zjednodušená forma AI chatbota Copilot.
Nové vyhledávání si mohou již nyní vyzkoušet účastníci programu Windows Insider odebírající novinky v experimentálních kanálech, k ostrému nasazení dojde někdy v průběhu příštího roku.