Magnetický USB-C a čip Nvidia RTX Spark: nabušený Surface Laptop Ultra míří do prodeje

- Microsoft zahájil předprodej svých dosud nejvýkonnějších počítačů
- Pohání je supervýkonná čipová sada Nvidia RTX Spark, která zaujme svými AI schopnostmi
- Počítače běží na operačním systému Windows 11 s podporou lokálních agentů
Microsoft včera večer uspořádal po delší době tiskovou konferenci, na které se mimo jiné věnoval budoucnosti systému Windows. Kdo očekával oznámení Windows 12, byl nejspíše zklamán – redmondští se věnovali agentickým schopnostem stávajících Windows 11. Došlo ale i na zahájení předobjednávek notebooku Surface Laptop Ultra, který má být zcela připraven na blízkou budoucnost, kdy bude za uživatele pracovat umělá inteligence.
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Z Windows 11 se stává agentický systém
V úvodu včerejší keynote se Microsoft věnoval tématu „jak lokální AI ovlivní další kapitolu PC“. Tentokráte už nepůjde o pouhý AI chat nebo generování obrázků, ale o skutečné zapojení umělé inteligence do pracovního procesu. Microsoft chce ze systému Windows učinit nejbezpečnější platformu pro běh agentů, kteří budou vykonávat práci za uživatele – dostanou schopnost modifikovat lokální soubory, vytvářet unikátní miniaplikace a widgety a také budou zvládat tisíce drobných akcí přímo z vyhledávání Windows, které se bude podobat Spotlightu z macOS.
Zastřešující platformou pro tvorbu a běh agentů je tzv. Project Solara, v něhož kterého budou agenti moci plánovat, vykonávat a řídit vícekrokové úlohy. Platforma běží hybridně, tzn. spojuje lokální chod a cloudové výpočty. Integrována je do Copilotu, GitHubu nebo Microsoft IQ, což je nová vrstva pro kontext, znalosti a personalizaci, na jejímž základě agenti chápou uživatele a jeho prostředí.
Aby se uživatelé (a firmy) nemuseli bát o bezpečnost dat, představil Microsoft funkci Execution Containers, což je sandbox, který brání agentům v přístupu k datům bez povolení. V Execution Containers mají agenti přísně definovaná pravidla, kam mohou sahat a kam nikoliv – na základě těchto pravidel budou pracovat i platformy od Antrophicu, Nvidie nebo OpenAI. Do systému Windows rovněž zamíří agent Muse od společnosti Meta.
Surface Laptop Ultra míří do obchodů
K provozování lokálních agentů je pochopitelně zapotřebí výkonný hardware, pro tyto účely Microsoft připravil hned dva stroje – notebook Surface Laptop Ultra a vývojářský desktop Surface RTX Spark Dev Box. Oba počítače již byly poodhaleny na červnové vývojářské konferenci Build, nyní jsme se ale konečně dozvěděli kompletní parametry, ceny a dostupnost.
Hlavní novinkou je Surface Laptop Ultra – nejvýkonnější notebook, který kdy vyrobil. Srdcem tohoto počítače je čipová sada Nvidia RTX Spark, která je připravená na ty nejnáročnější AI úlohy – čip je vybaven supervýkonnou neurální jednotkou, která poskytuje výkon až 1 petaflop ve FP4 a dokáže spouštět velké jazykové modely až se 120 miliardami parametrů. Microsoft tvrdí, že oproti MacBooku Pro s čipem M5 Pro nabízí Surface Laptop Ultra:
- 6,2× vyšší výkon při generování videa
- 4,3× rychlejší tvorbu obrázků
- 2,1× rychlejší k prvnímu tokenu
Přestože Surface Laptop Ultra není vyloženě herní notebook, ve hrách ostudu rozhodně neudělá – výkon grafického čipu má být srovnatelný s grafikou Nvidia RTX 5070. Počítač podporuje hardwarově akcelerovaný ray-tracing, DLSS i technologii Nvidia Reflex, Microsoft jeho sílu demonstroval na hře Gears of War: E-Day. Spíš než pro hráče je ale Surface Laptop Ultra určen vývojářům, programátorům a tvůrcům obsahu.
Surface Laptop Ultra bude nabízen ve dvou základních konfiguracích – levnější dostane 18jádrový procesor a 5120jádrovou grafiku, draží bude vybaven 20jádrovým procesorem a 6144jádrovou grafikou. Čip je spárován (podobně jako u Applu) sdílenou pamětí, která může dosahovat kapacity až 128 GB. Ať zvolíte jakoukoliv konfiguraci, můžete se těšit na udržitelný maximální výkon i při běhu na baterii. Úložiště bude nabízeno v kapacitách 512 GB nebo 1 TB, jedná se však o klasické SSD, které lze v případě potřeby vyměnit nebo upgradovat.
Navzdory vysokému výkonu se počítač pyšní vcelku slušnou výdrží až 12 hodin při aktivním prohlížení webu při jasu 150 nitů. To je poměrně významné omezení – použitá dotyková 15″ obrazovka umí totiž svítit jasem až 2 000 nitů (v HDR). Počítač samotný má tloušťku 18 mm a váží 2 kilogramy. Šasi je vyrobené z hliníku, nabízeno bude v šedé a černé barvě. Na bocích počítače se nachází bohatá portová zásoba:
- 1× USB-A
- 3× USB-C
- 1× HDMI
- Slot na paměťové karty SD
- 3,5mm port na sluchátka
Unikátní je především jeden z přítomných USB-C portů – jedná se totiž o unikátní magnetickou variantu, které Microsoft říká Magnetic Connect. Tento port nahrazuje dříve používané proprietární magnetický port Surface Connect, oproti němu je však kompatibilní se standardem USB-C, takže do něj lze připojit jakýkoliv jiný „nemagnetický“ USB-C kabel. Port podporuje přenos dat, videa i napájení.
Surface RTX Spark Dev Box: stolní superpočítač
Microsoft překvapivě zahájil i prodej stolního počítače Surface RTX Spark Dev Box, o kterém jsme si původně mysleli, že bude určen pouze vývojářům, avšak zakoupit si jej bude moci každý. Počítač má vskutku netradiční vzhled – má tvar plochého kvádru, který jako by levitoval ve vzduchu. Jedná se však pouze o optický klam, horní „deska“ totiž leží na výrazně menší základně. Počítač je vyroben z hliníku, nabízen bude v černé barvě.
V útrobách RTX Spark Dev Box tiká Nvidia RTX Spark v nejvyšší konfiguraci s 20jádrovým procesorem, 6144jádrovou grafikou a 128 GB sdílené paměti, úložiště se pyšní kapacitou 2 TB. Tato sestava poskytuje obrovský výkon (především pro lokálně spouštěné AI úlohy), navzdory tomu má ale tepelný výkon „pouze“ 100 wattů. Na těle počítače se nachází dvě USB-C, jedno USB-A, HDMI, ethernet a 3,5mm port na sluchátka.
Ceny a dostupnost
A nyní k těm méně veselým věcem – k cenám. Surface Laptop Ultra je již nyní možné předobjednat v USA, dostupný bude 16. října. Základní konfigurace s 18jádrovým procesorem, 5120jádrovou grafikou, 24GB sdílené paměti a 512GB úložištěm přijde na 2 599 dolarů (asi 70 tisíc korun s DPH). Pokud se rozšoupnete, a naklikáte si vrcholnou konfiguraci s 20jádrovým procesorem, 6144jádrovou grafikou, 128GB sdílené paměti a 1TB úložištěm, zaplatíte 5 899 dolarů (asi 155 tisíc korun s DPH).
A kolik stojí Surface RTX Spark Dev Box? V nabídce je pouze jedna konfigurace s výkonnější variantou čipu RTX Spark, 128GB sdílené paměti a 2TB úložištěm, která přijde na 5 999 USD (asi 160 tisíc korun).
Dostupnost v České republice Microsoft prozatím neoznámil, nicméně Alza již začíná přijímat předobjednávky na Surface Laptop Ultra. České ceny se pohybují od 76 990 do 168 990 korun.