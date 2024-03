Vydejte se do Prahy budoucnosti. Deus Ex: Mankind Divided je teď zdarma

Na Epic Games Store je aktuálně zdarma skvělá hra Deus Ex: Mankind Divided

Ta vás zavede do futuristické Prahy plné konspiračních teorií a segregace

Titul bude zdarma od 14. do 21. března (nabídka bude aktivní v průběhu dnešního dne)

Fanouškům žánru cyberpunk asi není potřeba herní sérii Deus Ex příliš představovat. Zatímco první díl od studia Ion Storm, za kterým stáli legendární designéři Warren Spector a Harvey Smith, patří do zlatého videoherního fondu, druhý díl stejné ovace nesklidil, především kvůli změně herního žánru a většímu příklonu k akci. Restart série v podobě „třetího“ dílu Deus Ex: Human Revolution se poměrně povedl, a není proto divu, že se vývojáři ze studia Eidos Montréal rozhodli vytvořit pokračování s podtitulem Mankind Divided. To vyšlo v srpnu 2016.

Zažijte Prahu v budoucnosti

Ta je pro českého hráče zajímavá především svým zasazením do našeho hlavního města Prahy, konkrétně do roku 2029. Hlavní postavou hry je Adam Jensen, silně augmentovaný dvojitý agent Task Force 29 a hackerské skupiny Juggernaut Collective. Ten se vydává do Prahy řešit řadu příběhových zvratů, intervencí Iluminátů a jiných konspiračních skupin a také zjistit něco více o sobě samém na pozadí probíhající segregace augumentovaných a neaugumentovaných lidí.

V polootevřeném světě se hráči mohou svobodně rozhodnout, zda budou řešit věci spíše takticky za pomocí hackerských schopností, jestli se na kýžené místo proplíží za zády nepřátel nebo jestli se chopí těžkého kulometu a prostřílí si cestu k cíli.

Ačkoli se nejeden hráč může těšit na to, že se podívá na to, jak si kanadští vývojáři představují budoucnost Česka, v některých ohledech ho čeká zklamání. Vývojáři si s věrným vyobrazením našeho hlavního města hlavu příliš nelámali a snaha o implementaci autentických nápisů a hlášek často působí spíše zmatečně a někdy i vyloženě směšně.

Ať už jde o nápisy ve stylu „koupit více papírové“, nebo „Svobody Beer“, křečovitá je také implementace českých slov do dialogů. Zatímco některé postavy k vám pronesou některé celé věty v češtině (které ovšem nedávají moc smysl), jiné jen do anglického projevu (se silným ruským přízvukem) vloží nějaké české slovo. O tom se nicméně můžete přesvědčit sami.

Deus Ex: Mankind Divided je každopádně velmi povedenou hrou, kterou si můžete v období od 14. března do 21. března stáhnout zcela zdarma na Epic Games Store. V této chvíli ještě možnost bezplatného stažení není dostupná, nicméně nabídka by měla být aktivní během několika hodin. Standardně se přitom prodává za 640 Kč. Podle webu Metacritic.com má tento díl velmi slušné hodnocení 84 bodů ze 100.