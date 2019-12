Vtipný přešlap Huawei: místo oficiálního snímku se na vánočním přání objevil render od fanouška

Ben Geskin, v technologickém světě osoba známá jako spolehlivý zdroj informací, si může připsat jeden zajímavý a celkem úsměvný úspěch. Před několika měsíci z tehdy dostupných informací vytvořil render smartphonu Huawei Mate 30 Pro. Na něm byl displej s minimálními rámečky, průstřelem pro přední fotoaparát a zadní fotoaparáty poskládané do kruhu. Při porovnání s realitou se v některých věcech trefil, v jiných naopak trochu ustřelil.

Zajímavé ovšem je, že i přes to, že oficiální podobu už nějaký ten pátek známe, se Huawei rozhodl pro překvapivý krok. Ve svém vánočním přání na Twitteru sdílel koláž, kdy pod stromeček umístil nikoli skutečnou podobu Mate 30 Pro, ale právě rendery od Geskina. Ten se s tím samozřejmě nezapomněl pochlubit. S největší pravděpodobností se jednalo o chybu, jelikož čínský technologický gigant původní příspěvek po několika hodinách odstranil.

Huawei official Instagram page latest post includes my concept render of Mate 30 Pro 🤭😂





Instagram post: https://t.co/oCUaAF82o1

Render: https://t.co/EgA5kJoCNZ pic.twitter.com/LkC55vo3wD

— Ben Geskin (@BenGeskin) December 20, 2019