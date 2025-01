Všimli jste si toho také? Samsung na tiskovce naznačil, že brzy představí nadvakrát ohebný smartphone

Samsung během Galaxy Unpacked naznačil, že chystá telefon, který se skládá nadvakrát

Náznak smartphonu tohoto typu bylo možné krátce spatřit v prezentaci

Oficiálního představení bychom se mohli dočkat ještě letos

Je to již pár dnů, co Samsung představil své první letošní novinky, smartphony řady Galaxy S25. Zároveň na konci tiskové konference v krátkém videu navnadil na chystaný model Galaxy S25 Edge. Krátce však bylo možné si všimnout i náznaku další chystané novinky, a to nadvakrát ohebného skládacího smartphonu. Napřímo sice nic takového zmíněno nebylo, v samotné prezentaci však šlo zřetelně spatřit ilustraci tohoto typu zařízení.

Leporelo od Samsungu? Možná ještě letos

Jisté spekulace o takovém telefonu z dílny korejského výrobce se objevily již dříve a nyní se zdá, že již nejde o pouhou spekulaci. Během prezentace byla promítnuta časová osa s ilustracemi zařízení, které do budoucna Samsung chystá. Kromě headsetu Project Moohan XR je zde jasně patrné, že nadvakrát ohebný skládací smartphone lze téměř s jistotou očekávat.

Dokonce to vypadá, že na oficiální představení nebudeme muset čekat dlouhé roky, dočkat bychom se mohli již letos. Samsung by dle posledních informací mohl svého konkurenta pro Huawei Mate XT představit někdy během třetího čtvrtletí letošního roku. To zhruba odpovídá období, kdy společnost běžně představuje své skládačky Z Fold a Z Flip. Letos se tedy s trochou štěstí můžeme těšit i na třetího zástupce tohoto portfolia.

Dle všeho však půjde o značně limitovaný produkt – Samsung údajně počítá zhruba s 200 000 produkčními kusy, které se dostanou k finálním zákazníkům. Divize Samsung Display se již v minulosti pochlubila obrazovkami se dvěma body ohybu. Vidět jsme mohli jak displeje skládané do tvaru písmene S, tak i do písmene G, kdy je obrazovka ve složeném stavu kompletně schovaná. Z fotografie výše to vypadá, že chystaná novinka by měla být zástupcem první zmíněné kategorie.