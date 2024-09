Nové podrobnosti o ohebném iPhonu. Testovací prototypy mají problémy, které jsou pro Apple nepřijatelné

O ohebném iPhonu se spekuluje už notnou řádku let. Zatímco v případě Applu se o skládačce jen mluví, konkurence v podobě Samsungu, Xiaomi či Honoru na svých zařízeních aktivně pracuje a distribuuje je mezi zákazníky. Po prvotních přešlapech na místě se nyní zdá, že se celý segment stabilizoval a už pomalu zvládá nabídnout zájemcům důstojné skládačky co se týče parametrů a konstrukce za rozumnou cenu. Nejeden fanoušek technologií ale stále čeká na giganta z Cupertina, od kterého si slibuje, že svým příchodem na trh s ohebnými telefony toto odvětví změní.

Jak se ale zdá, zatím se k tomu Apple příliš nemá. Podle řady spekulací sice pracuje na různých prototypech ohebných zařízení, avšak stále tyto prototypy nesplňují jeho vysoké standardy. Konkrétně jsou zde dva problémy, které jsou pro Apple překážkou a bez jejich úspěšného vyřešení se nejspíše ohebného smartphonu z nakousnutým jablkem ve znaku nedočkáme. Prvním z nich je odolnost ohebného kloubu. Důvod, proč toto Apple řeší, je poměrně jasný – zákazníci si jeho produkty kupují na delší dobu, než na víceméně standardní dva roky, což Apple korunuje také relativně dlouhou softwarovou podporou. Pokud by ohebný kloub měl vydržet méně než 5 let ostrého provozu, nebyla by to pro Apple dobrá vizitka.

Druhou překážkou je samotný ohyb, který je u všech současných zařízení více či méně viditelný a také po přejetí prstem po displeji nahmatatelný. Zatímco odolnost ohebného kloubu se jistě podaří vyřešit, s viditelným předělem na displeji to půjde o poznání hůř. Ostatně takový Samsung, který je pionýrem v oblasti ohebných zařízení, ani v šesté iteraci svých skládaček zatím nepřišel na způsob, jak tento problém eliminovat.

