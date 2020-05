Všechny podzimní iPhony dostanou OLED displeje a podporu 5G. O kolik se navýší cena?

Letošní rok bude na iPhony nejbohatší v historii. K nedávno představenému iPhone SE se na podzim netradičně přidají další čtyři modely – dva „klasické“ a dva Pro. Jaké mezi nimi budou rozdíly a kolik budou stát? Na tuto otázku odpovídá informátor Jon Prosser.

Been seeing some reports speculating on iPhone 12 prices, so I asked my sources 👇

5.4 iPhone 12 D52G

OLED / 5G

2 cam

$649

6.1 iPhone 12 D53G

OLED / 5G

2 cam

$749

6.1 iPhone 12 Pro D53P

OLED / 5G

3 cam + LiDAR

$999

6.7 iPhone 12 Pro Max D54P

OLED / 5G

3 cam + LiDAR

$1,099

— Jon Prosser (@jon_prosser) April 30, 2020