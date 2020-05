Všechny díly populární série Zaklínač nyní pořídíte s výraznou slevou

Zdá se to skoro jako včera, ale právě uběhlo pět let od vydání jedné z nejlepších her v historii, RPG Zaklínač 3. Při této příležitosti platformy Steam a GOG nabízejí na všechny hry série výrazné slevy. Akce potrvá do pondělí.

Například zmíněný třetí díl stojí na obou platformách 9 eur (něco přes 240 korun), přičemž normálně je to 30 eur (přes 800 Kč), ještě výhodnější je však jeho edice Game of the Year, která zahrnuje dva datadisky O víně a krvi a Srdce z kamene a je k mání pouze za 15 eur (něco přes 400 Kč) – zde tak ušetříte téměř tisíc korun.

A první dva díly jsou doslova za hubičku, stojí v přepočtu jen pár desetikorun (navíc jde o vylepšené verze). Kromě toho jsou zlevněny i karetní odbočky Thronebreaker: The Witcher Tales a The Witcher: Adventure Game, které se nabízejí v přepočtu zhruba za 270, resp. 40 korun.