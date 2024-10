Vrchol nevkusu? Mark Zuckerberg si nechal předělat Porsche Cayenne na minivan

Generální ředitel Mety nechal vytvořit auto „na míru“ pro svou drahou polovičku

Z Porsche Cayenne Turbo GT stvořila firma West Coast Customs minivan

Ne všichni fanoušci německé automobilky jsou nadšení, úprava vyvolává smíšené pocity

Když máte hodně peněz, jde poměrně velké množství věcí, které by za normálních okolností nešly. Své by o tom mohl vyprávět třeba takový Mark Zuckerberg, jenž se rozhodl dát své ženě Priscille automobil značky Porsche. Na tom by nebylo nic až tak neobvyklého, kdyby pro svou drahou polovičku nechtěl Porsche ve stylu minivanu.

Takové ovšem automobilka ze Stuttgartu ve svém portfoliu nemá, což by mohla být drobná překážka. Ne však pro světoznámou společnost West Coast Customs, která se zabývá úpravou vozidel. V minulosti jejích služeb využili celebrity jako Shaquille O’Neal, Mark Wahlberg, will.i.am, Justin Bieber či Conan O’Brien.

Porsche jako minivan?

Ti na nic nečekali a vrhnuli se do práce, na jejímž konci měl být vůbec první „Porsche Cayenne minivan“. A to se jim nakonec povedlo – navenek sice vozidlo vypadá jako běžné Cayenne Turbo GT, nicméně West Coast Customs prodloužili rozvor a zadní dveře nahradili posuvnými, aby auto připomínalo minivan. Co se týče barevné kombinace, ta plně odpovídá Zuckerbergově 911 GT3, stejně jako černá kola a žluté brzdy.

Zakladatel Facebooku a generální ředitel Mety se s výtvorem neváhal pochlubit na (své) sociální síti (Facebook). „Nový vedlejší úkol. Priscilla chtěla minivan, tak jsem navrhnul něco, o čem jsem přesvědčen, že by mělo existovat: Porsche Cayenne Turbo GT Minivan. Díky Porsche a West Coast Customs, že mi pomohli tento cíl uskutečnit,“ netají se Zuckerberg nadšením. Fanoušci německé automobilky nicméně jistě najdou nejeden důvod, proč by toto vozidlo existovat nemělo.

Porsche Cayenne Turbo GT je nejvybavenější model SUV německé značky. Pyšní se 4litrovým motorem V8 twin-turbo s výkonem 650 koní. Samozřejmostí je osmistupňová automatická převodovka a pohon všech čtyřech kol. Z 0 na 100 se Porsche Cayenne Turbo GT zvládne dostat za sympatických 3,1 sekundy, přičemž maximální rychlost přesahuje 300 kilometrů v hodině. Jak je na tom tento „minivan“ netušíme, nicméně doufáme, že Priscilla Chan nebude zkoušet limity tohoto vozidla za plného provozu.