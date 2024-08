Vrátí se Sony k výrobě handheldů? Úspěch Portalu může zamíchat kartami

Trh s přenosnými herními konzolemi se dlouhou dobu zdál býti za zenitem. Nejeden analytik předpokládal, že s koncem silné generace Nintenda DS a Sony Vita tento segment zcela zanikne a na jeho místo naplno nastoupí chytré telefony. Celým trhem nejprve znovu zatřáslo Nintendo se svým Switchem, který má mezi zákazníky masivní úspěch, následně pak Valve se Steam Deckem a jeho konkurenty, například v podobě Asusu ROG Ally. Sony nicméně zůstávalo k návratu do této oblasti rezervované, tedy až donedávna, kdy se na trhu objevil „polohandheld“ s názvem Sony Portal.

Ten není herní konzolí v pravém slova smyslu, ale spíše nástrojem, jak hrát na cestách oblíbené hry z velké konzole PlayStation. Zatímco řada odborníků se na Portal dívala skepticky a zařízení se jim zdálo předražené vzhledem k tomu, kolik toho nabízelo, zákazníci jsou evidentně jiného názoru. Ve skutečnosti jsou prodejní čísla dostatečně vysoká na to, aby Sony věnovalo trhu s handheldy „velkou pozornost“, jak potvrdil Tom Hendeson, který se o tom náhodně zmínil ve vlákně X, kde se hovoří o přenosných konzolích.

The PlayStation Portal was very successful and they are paying very close attention to the current handheld market :)

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) August 25, 2024