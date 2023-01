Vrátí se čipsety Exynos do vlajkových Samsungů? Letos ani příští rok to zřejmě neklapne

Chystané smartphony řady Galaxy S23 budou na celém světě pohánět čipsety Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Samsung tak letos zcela vynechá vlastní řešení Exynos, které v minulých letech nasazoval do vlajkových modelů prodávaných v Evropě a které za sebou mají dosti rozporuplnou pověst. Znamená to, že korejský gigant se svými čipsety nadobro skončil?

Head that this 'Snapdragon for Galaxy' for Galaxy S23 series is not a one off thing. Samsung will likely stretch this till the time their new Exynos chips are ready.

Post that Qualcomm might do this with a different OEM. Their market first program for new SoCs will run parallel

— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) January 24, 2023