Voyo: vybrali jsme ty nejlepší seriálové a filmové premiéry (19. 4. 2024)

O programu služby Voyo na měsíc duben jsme již letmo informovali

V druhé polovině měsíce dorazí (či už dorazila) ale další várka nových pořadů

Těšit se můžete například na komedii Aristokratka ve varu či životopisný snímek Rašín

V našich pravidelných výběrech nejlepších filmů a seriálů jsme se rozhodli zaměřit na další v Česku velmi oblíbenou platformu. Kromě Netflixu a Disney+ se jednou, dvakrát do měsíce podíváme na to, co nového najdete na největší česko-slovenské streamovací platformě Voyo. Jaké zajímavé novinky budete moci zhlédnout v druhé půlce dubna?

Aristokratka ve varu

Datum premiéry: 17. dubna 2024

17. dubna 2024 Hrají: Hynek Čermák, Tatiana Dyková, Eliška Balzerová

Česká komedie Aristokratka ve varu (66 % na ČSFD) měla v kinech premiéru teprve v lednu 2024, o to víc potěšující je, že již v polovině dubna zamířila do nabídky streamovacích služeb. Jde o pokračování Poslední aristokratky z roku 2019, režie se opět chopil Jiří Vejdělek a divák se setká také se známými postavami.

Rodina moderních aristokratů v čele s hlavou rodu Frankem Kostkou je zpět, aby se pokusila zachránit zámek jeho šlechtických předků před kolapsem. Pomoci se jim v tom pokusí nejen loajální zaměstnanci historické stavby, ale nakonec i jedna zcela nečekaná dívka, kterou ztvárnila vycházející hvězda Simona Lewandowská.

Santiniho jazyk

Datum premiéry: 19. dubna 2024

19. dubna 2024 Hrají: David Švehlík, Martin Stropnický, Marek Taclík

Televizní film Jiřího Stracha jménem Santiniho jazyk (52 % na ČSFD) z roku 2011 celkem unikátní a působivou formou mísí žánr dramatu a thrilleru s lehce nadpřirozenou mystikou na pozadí. Snímek je z produkce České televize, nějakou dobu byl tedy dostupný také v rámci iVysílání, nyní jej však diváci najdou na platformě Voyo.

Příběh pojednává o nespokojeném zaměstnanci reklamní agentury Martinovi, který je pověřen nesplnitelným úkolem, který má fakticky ospravedlnit jeho náhlý vyhazov ze zaměstnání. Martin úkol přijímá, ale je to spíše gesto vzdoru, než vážně míněná snaha zachránit své postavení. Práce ho nepřímo zavede na stopu tajemných vzkazů dávno mrtvého architekta Jana Blažeje Santiniho, které se zdají promlouvat přes hloubku času přímo k němu.

Rašín

Datum premiéry: 19. dubna 2024

19. dubna 2024 Hrají: Ondřej Vetchý, Miroslav Donutil, Zuzana Stivínová

V pátek 19. dubna zamíří na Voyo ještě jeden televizní film z produkce ČT, a sice životopisný snímek Rašín (68 % na ČSFD) od režiséra Jiřího Svobody. Titulní roli prvního ministra financí Československa Aloise Rašína ztvárnil Ondřej Vetchý, Karla Kramáře pak ve filmu hraje Miroslav Donutil.

Jde o příběh muže, který dokázal uskutečnit sen o samostatném státě navzdory monarchii i snahám uchýlit se pod křídla carského Ruska, a který také napsal text prvního zákona nově vzniklého Československa. Ve filmu se názorově střetnou Kramář a Rašín, přesto se oba sejdou v jedné vězeňské cele a nakonec i ve vládě nově vzniklé republiky.

Láska na druhý pohled

Datum premiéry: 21. dubna 2024

21. dubna 2024 Hrají: François Civil, Edith Scob, Joséphine Japy

Také posledně jsme tu měli francouzský film, máme tu další. Tentokrát jde o romantickou komedii Láska na druhý pohled (70 % na ČFSD) z pera režiséra Huga Gélina. Toho mohou znát seriáloví fanoušci, výraznou měrou se totiž podílel na druhé sérii krimi seriálu Lupin.

Snímek vypraví částečně fantastický příběh o manželském páru, který ztrácí vzájemnou lásku i důvěru. Jednoho dne se jeden z páru, Raphael, probudí do alternativní současnosti, kdy svou ženu nikdy nepoznal a celkově se věci v jejich životech mají docela odlišně.