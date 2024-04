Voyo: vybrali jsme ty nejlepší seriálové a filmové premiéry (duben 2024)

Na službu Voyo v březnu doputoval například český film Přišla v noci

Na své si přijdou i fanoušci kriminálek či oscarových titulů pro náročné

V našich pravidelných výběrech nejlepších filmů a seriálů jsme se rozhodli zaměřit na další v Česku velmi oblíbenou platformu. Kromě Netflixu a Disney+ se jednou, dvakrát do měsíce podíváme na to, co nového najdete na největší česko-slovenské streamovací platformě Voyo. Jaké zajímavé novinky budete moci zhlédnout v dubnu?

Hranice lásky

Datum premiéry: 5. dubna 2024

5. dubna 2024 Hrají: Hana Vagnerová, Matyáš Řezníček, Eliška Křenková

Dramatický snímek Hranice lásky (56 % na ČSFD) polského režiséra Tomasze Wińského zaznamenal celkem slušný úspěch na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech před dvěma lety. Snímek budete moci na platformě Voyo zhlédnout již od 5. dubna, nicméně již v těchto dnech je k dispozici také na Netflixu.

Partneři Hana a Petr (Hana Vagnerová a Matyáš Řezníček) se trápí v rutině svého vztahu a hledají něco, čím by mohli svůj partnerský – a milostný – život rozvířit, vylepšit. Rozhodnou se dobrovolně nasednout na nejistou plavbu polyamorií a otevřeným vztahem. Dříve nebo později se ale objeví první háčky, přes které tzv. nejede vlak.

Daredevil (Daredevil)

Datum premiéry: 9. dubna 2024

9. dubna 2024 Hrají: Ben Affleck, Jennifer Garner, Colin Farrell

Na Voyo už za týden zamíří vůbec první film, který pojednává o komiksovém hrdinovi Daredevilovi. Vlastním jménem Matt Murdock je přes den slepý právník, v noci naopak maskovaný mstitel, který se v rudém kostýmu stává postrachem podsvětí ve svém rodném New Yorku.

Snímek Daredevil (52 % na ČSFD) z roku 2003 z pera režiséra Marka Stevena Johnsona (Simon Birch, Ghost Rider) si vysloužil smíšená hodnocení, Ben Affleck za tuto roli dokonce získal zlatou malinu pro nejhoršího herce roku. Nicméně rozhodně jde o důležitý film, pokud patří Daredevil k vašim oblíbeným hrdinům z univerza Marvel.

Lítá v tom

Datum premiéry 2. řady: 20. dubna 2024

20. dubna 2024 Hrají: Kryštof Hádek, Kristína Svarinská, Taťjana Medvecká

V dubnu na Voyo zamíří i další typická česká romantická komedie. Jde o režisérský debut Tomáše Dianišky jménem Lítá v tom (56 % na ČSFD). Tomu se podařilo nabídnout celkem tuctový romantický příběh dvou zcela odlišných osobností na ploše 100 minut v příjemně a hravě stylizovaném světě.

Milující syn Lukáš (Kryštof Hádek) chce splnit poslední přání vážně nemocné mamince (Taťjana Medvecká), která se už léta touží stát babičkou. Domluví se proto se svou těhotnou sousedkou a zároveň bývalou striptérku (Kristína Svarinská), aby před umírající maminkou sehrála jeho údajnou snoubenku. Jenže pak zasáhne osud.

Wasabi (Wasabi)

Datum premiéry: 20. dubna 2024

20. dubna 2024 Hrají: Jean Reno, Rjóko Hirosue, Michel Muller

Krimi komedie typického francouzského střihu s Jeanem Reno v hlavní roli. Policista Hubert se vydává do Japonska vyřešit vraždu své bývalé partnerky a zároveň se podívat na to, co mu k překvapení všech odkázala před svou smrtí.

Wasabi (68 % na ČSFD) možná vypadá jako tuctová francouzská komedie, stojí za ní však režisér Gérard Krawczyk (Taxi, taxi, Fanfán Tulipán) a oceňovaný scénárista Luc Besson (Leon, Pátý element). Snímek bude na Voyo k podívání od 20. dubna a má příjemných 94 minut.

Málo mě znáš

Datum premiéry: 7. dubna 2024

7. dubna 2024 Účinkují: Iveta Bartošová (a. z.), Tereza Pergnerová, Bára Basiková, Vendula Pizingerová

Na závěr se sluší oznámit ještě jednu novinku, která jako jediná představuje unikátní tvorbu Voyo Originál. Třídílný doku-seriál Málo mě znáš o hvězdě české populární hudby v 80. a 90. letech minulého století Ivetě Bartošové uvede režisér Tomáš Klein premiérově na Voyo již 7. dubna.

Na rozdíl od hraného seriálu Iveta, též z produkce Voyo, Málo mě znáš řeší postavení Bartošové v rámci tuzemského šoubyznysu, přičemž se opírá o výpovědi žen, které měly k zesnulé ikoně blízko, jako je moderátorka Tereza Pergnerová nebo Vendula Pizingerová, dříve Svobodová. Dokument rovněž představí dosud nezveřejněné autentické záběry Ivety z 90. let.