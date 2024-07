Vodou po sobě nestřílíme. Elon Musk vrátil emoji pistolky původní design

Komunikaci bez emoji si v dnešní době už nedovedeme představit. Na výběr jich máme nepřeberné množství a mnoha z nich jsme v rámci společenské shody přiřadili i jiné významy, než které měly původně zobrazovat. Mezi kontroverznější emoji, především ve Spojených státech, je pak obrázek pistole. Tu už v roce 2016 jako první nahradil Apple za neškodnou vodní pistolku, přičemž ostatní společnosti záhy následovaly. Jak to tak ale vypadá, ne všichni jsou s touto změnou spokojení.

Několik let poté, co Twitter nahradil kontroverzní emoji za vodní pistolí, se sociální síť X rozhodla změnit jej zpět na běžnou pistoli. Zaměstnanec společnosti X tuto změnu oznámil minulý týden v příspěvku na X. Twitter původně změnil své emoji na zobrazení vodní pistole v roce 2018 a následoval tak další společnosti, jako je Google a Facebook. Konsorcium Unicode, které rozhoduje o tom, které emoji budou vytvořeny, následovalo příkladu platforem a oficiálně přejmenovalo emoji pistole na vodní pistoli.

update announcement 📢

on x dot com (the website), the gun emoji was returned back into its rightful form: an m1911

🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫 https://t.co/FlXJtOpU3H pic.twitter.com/cqd7KHcxUJ

— kache (@yacineMTB) July 18, 2024