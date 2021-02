Vodafone rozšiřuje pokrytí 5G do dalších měst. Síť už je dostupná 2 milionům obyvatel

Operátor Vodafone pokračuje v rozšiřování pokrytí mobilní sítě páte generace. Z pěti měst, kde operátor spustil 5G pokrytí k 1. říjnu loňského roku, se aktuálně signál rozšířil už do více než 130 měst i menších obcí. Aktuálně se tak jedná o nejrozsáhlejší 5G síť v České republice.

Vodafone také stále rozšiřuje nabídku telefonů s podporou 5G, jde už o modely od značek Apple, Samsung, Huawei i Xiaomi. Další zlepšení v cestě za digitalizací Česka přinese přelom března a dubna 2021, kdy Vodafone vypnutím starší sítě 3G uvolní frekvenční pásmo pro modernější systémy LTE a hlavně 5G.

Společnost Vodafone spustila pro zákazníky v Česku pátou generaci mobilních sítí 5G loni 1. října v pěti městech. Šlo o Karlovy Vary, Ústí nad Labem a Jeseník (města, se kterými operátor spolupracuje na uvedení nejmodernější technologie do praxe) a také o nejobydlenější oblasti České republiky – Prahu a Brno. Zároveň už v říjnu jako první pokryl Vodafone 5G signálem vybrané stanice pražského metra, které se tak dostalo mezi první 5G podzemní dráhy na světě.

Nová města s 5G pokrytím

Nyní je 5G signálem alespoň částečně pokryto přes 130 měst i menších obcí, jde například o Aš i Český Těšín, Liberec i České Budějovice, dále třeba o Český Krumlov, Havlíčkův Brod, Vrchlabí, Kladno nebo Rokycany. Signál tak pokrývá více než pětinu celé české populace, je dostupný pro zhruba 2 miliony obyvatel.

Může za to navýšení počtu vysílačů, které Vodafone technologií 5G osadil. Zatímco v říjnu šlo o zhruba 80 základnových stanic, aktuálně už jde o více než 700 vysílačů. Pokryto sítí 5G od Vodafonu je už i 35 stanic pražského metra. Vodafone tak má v současnosti jednoznačně nejrozsáhlejší 5G pokrytí na českém území.

Široký výběr smartphonů s 5G

K 5G síti se mohou během současné zaváděcí nabídky připojit firemní i nefiremní zákazníci se stávajícími tarify a také majitelé předplacených karet. Potřebují ale nejnovější mobilní telefony, které dokážou se sítí 5G od Vodafonu pracovat. Ten přitom stále rozšiřuje nabídku telefonů s podporou rychlé 5G sítě.

Momentálně jde například o telefony řady Samsung Galaxy S21 nebo Apple iPhone 12, dále o Xiaomi Redmi Note 9T, Huawei P40 Pro nebo Samsung Galaxy A42 5G.

Kdo má u Vodafonu některý z tarifů Vodafone Neomezený a koupí si 5G telefon (přístroj musí být kompatibilní se sítí Vodafonu), může si během zaváděcí nabídky vyzkoušet naplno přesně to, co technické parametry nové 5G technologie dovolí, to znamená bez rychlostního stropu. Po zaváděcím období a dalším rozšíření pokrytí představí Vodafone novou nabídku šitou už na míru 5G.

Kde je dnes možné se k síti 5G připojit, ukazuje přehledně mapa pokrytí.