Vodafone rozšiřuje nabídku telefonů. Novinkou jsou smartphony Realme

Jedním z úspěchů značky na českém trhu je dostupnost telefonů u operátorů. I když jejich nabídka smartphonů není tak klíčová, jako například ve Spojených státech, pokud svá zařízení nenabízí nikdo z velké trojky, je těžší se prosadit. Tuzemský Vodafone se rozhodl svou nabídku rozšířit a zařadit do portfolia novou štiku v českém rybníce – Realme.

Vodafone je prozatím opatrný a do nabídky nasadil jen jeden model, Realme 7. Není se co divit, ve střední třídě se jedná o povedený telefon, kterému jen tak někdo konkurovat nemůže. Zavedené značky často stejný poměr cena/výkon nabídnout nedokáží, což relativně nové značce na našem trhu hraje do karet. Je škoda, že se Vodafone rozhodl pro standardní variantu a nikoli pro 5G verzi.

Při nákupu Realme 7, který je ve standardní nabídce Vodafonu za 4 477 Kč, je možné využít právě probíhající slevové akce a ušetřit tak až 4 000 Kč. Zákazníci tak telefon mohou pořídit za pouhých 477 Kč. Akce platí pro e-shop i kamenné prodejny a její podrobné podmínky jsou k dispozici na webových stránkách operátora.