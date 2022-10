Vodafone přilepší majitelům předplacených karet! Dostanou více dat za stejnou cenu

Vodafone průběžně ukazuje, že ani zdaleka nezapomíná na klienty s předplacenými kartami. Pro tyto zákazníky si během podzimu přichystal několik zajímavých novinek. A hned ta největší míří k oblíbené 30korunové předplacené kartě. Ta funguje na jednoduchém principu: minuta volání, SMS zpráva i 10 MB dat stojí vždy 3 Kč. Tyto ceny ovšem platí pouze do chvíle, než zákazník utratí 30 Kč za den. Pak získá až do půlnoci neomezené volání a SMS do všech sítí. Doposud k tomu získal také 300 MB dat, nově ale obdrží rovnou 900 MB.

Další novinka je spojena s dosavadním balíčkem Komplet pro zákazníky s předplacenou kartou. Dříve jste za 139 Kč měsíčně získali neomezené volání v síti operátora a 1,2 GB mobilních dat. Nově však za stejnou cenu obdržíte 1,5 GB dat.

A pokud máte zájem spíše o SMSkování, můžete využít balíček s neomezenými SMS v síti Vodafonu a 1,5 GB dat za upravenou cenu 119 Kč měsíčně. Balíček samostatného volání v síti neomezeně vyjde nově také na 119 Kč měsíčně. Tyto základní balíčky tedy Vodafone zdražil o 20 Kč. V praxi a na oficiálním webu budou změny patrné od 24. listopadu, zákazníky o nich Vodafone začíná informovat už nyní také pomocí SMS zpráv.