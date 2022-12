Vodafone nabízí zákazníkům třetí adventní dárek: za dobití dostanete část kreditu zdarma

Třetím adventním dárkem pro klienty Vodafonu je 30% nášup kreditu

Jedinou podmínkou je dobít kredit přes aplikaci Můj Vodafone, a to minimálně za 300 Kč

Třetí adventní neděle je za námi a Vodafone tedy přichází s třetím dárkem pro své klienty s předplacenými kartami. Po vánočním balíčku data + SMS a speciálních předplacených kartách je tu akce spojená s dobíjením kreditu přes aplikaci Můj Vodafone.

Pokud si otevřete samoobslužnou aplikaci Můj Vodafone a nakoupíte si kredit alespoň za 300 Kč, získáte 30 % kreditu navíc. Tento bonus platí na 14 dní a můžete jej využít pro volání, SMSkování i datování, anebo si pořídit balíček s volnými minutami či mobilním internetem.

Vodafone upozorňuje, že s kreditem lze využít také základní výhodu Předplacené karty 30 – jakmile zákazník utratí 30 Kč, do konce dne získá neomezené volání i SMS do všech sítí a až 1 GB dat zdarma. Třetí adventní akce platí do 19. prosince, kdy bude zveřejněna ta poslední čtvrtá, která bude opět určena pro zákazníky předplacených karet.