Vlajkové lodě příští rok podraží. Sáhnou někteří výrobci ke starším čipsetům?

Qualcomm se chystá zdražovat svoje čipsety

Někteří výrobci prý hledají levnější alternativy

Dostanou příští vlajkové smartphony starší procesory?

Qualcomm ke konci každého roku představuje vlajkový čipset pro nejvybavenější smartphony nadcházejícího roku, a ani letošní rok nemá tuto tradici bořit. Na obzoru je nový mobilní procesor Snapdragon 8 Gen 3, který má opět ambice stát se nejvýkonnějším čipsetem ve světě Androidu. Jak se ale zdá, možná jej příští rok nasadí méně výrobců, než jsme zvyklí.

Qualcomm zdražuje, výrobci hledají alternativy

Podle informátora Digital Chat Station má Qualcomm v plánu zvyšovat ceny, což by údajně mohlo zákazníky odradit. Někteří výrobci smartphonů už údajně pokukují po levnějších alternativách – u vlajkových smartphonů by část mohla zůstat u letošního Snapdragonu 8 Gen 2, jiní by mohli utéct k MediaTeku. Zvyšování cen Snapdragonů je možná i jedním z důvodů, kvůli kterým má Samsung v plánu nasadit do příští vlajkové řady Galaxy S24 vlastní čipsety Exynos.

Ze zdražování Qualcommu může nejvíce profitovat MediaTek – mobilní procesory tohoto tchajwanského výrobce v posledních generacích technologicky Snapdragonům zdatně sekundují, chystaný čipset Dimensity 9300 by dokonce mohl letošnímu Snapdragonu 8 Gen 3 ukázat záda. Spekuluje se, že MediaTek u něj zcela vynechá nejpomalejší (a nejefektivnější) jádra a založí procesorovou jednotku na čtyřech supervýkonných jádrech Cortex-X4 a čtyřech výkonných jádrech Cortex-A720.

Na druhou stranu Snapdragon 8 Gen 3 také nemá být žádné ořezávátko. Qualcomm údajně u procesorové jednotky zahraje na konzervativní notu, spekuluje se o konfiguraci:

1 × Cortex-X4 (Gold+)

3 × Cortex-A720 (Gold)

2 × Cortex-A720 (Titanium)

2 × Cortex-A520 (Silver)

Tato sestava nicméně dokázala v předprodukčním zařízení nasbírat v benchmarku AnTuTu 1,77 milionů bodů. Pro srovnání stávající Snapdragon 8 Gen 2 sbírá skóre okolo 1,4 milionů bodů.

Souboj vlajkových čipsetů tak bude v letošním roce nesmírně zajímavý, navíc se pravděpodobně odehraje již brzy. MediaTek údajně svůj čip představí už v říjnu, stejný měsíc překvapivě zvolí i Qualcomm. Americká firma své novinky obvykle představovala na výročním summitu v prosinci, ovšem loni tuto událost uspořádala už v listopadu, a letos ji má naplánovanou na 24-26. října. První vlajkové smartphony nové generace by tak mohly dorazit ještě ke konci letošního roku.