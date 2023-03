Snapdragon 8 Gen 3 o sobě dává vědět. Qualcomm s ním zahodí část historie

Qualcomm letos údajně nepředstaví „pluskovou“ variantu svého aktuálního vlajkového čipsetu Snapdragon 8 Gen 2, namísto toho soustředí veškeré síly do vývoje příští hlavní generace Snapdragon 8 Gen 3. Ta by měla dorazit tradičně na sklonku roku, byť kvůli vynechání mezigeneračního modelu se možná dočkáme o něco dříve. Vývojář Kuba Wojciechowski, který je známý získáváním informací ze zdrojových kódů, nyní přináší první náhled možných parametrů tohoto čipu.

Qualcomm u svého příštího vlajkového čipu údajně pozmění složením procesorové části. Zatímco aktuální Snapdragon 8 Gen 2 disponuje konfigurací 1+2+2+3, jeho nástupce vyvíjený pod kódovým označením Lanai (nebo Pineapple) má mít následující složení:

Qualcomm údajně nasadí zbrusu dosud neznámá jádra s interním pojmenováním Hunter (první tři clustery) a Hayes (poslední cluster), která mají být pouze 64bitová – podpory 32bitových instrukcí se tak u příštího Snapdragonu zřejmě nedočkáme. Co se grafického čipu týká, Snapdragon 8 Gen 3 údajně bude obsahovat nový čip Adreno 750 GPU, jehož frekvence u testovacího modelu dosahuje taktu 770 MHz – toto číslo se ale ještě může v průběhu měnit.

According to my sources, the SoC will have the following CPU config:

2x Arm codename Hayes (A5xx) "silver" cores

3x Arm codename Hunter (A7xx) "gold" cores

2x Arm codename Hunter (A7xx) "titanium" cores

1x Arm codename Hunter ELP (Xn) "gold+" core

— Kuba Wojciechowski :3 (@Za_Raczke) March 23, 2023