Snapdragon 8 Gen 3 údajně dorazí nečekaně brzy

Qualcomm letos údajně neuvede Snapdragon 8+ Gen 2

Namísto toho má uspíšit premiéru příští generace

Společnost Qualcomm obvykle představuje vlajkové mobilní čipsety na výročním summitu, který se koná koncem každého roku na Havaji. Obvyklý termín byl do loňského roku začátkem prosince, loni si však Qualcomm pospíšil a svoji tradiční akci zahájil už 15. listopadu. A letos by to mohlo být ještě o něco dříve.

Podle čínských zdrojů by mohl být Snapdragon 8 Gen 3 představen už v říjnu letošního roku, a to z jednoho prostého důvodu – Qualcomm možná letos vynechá mezivariantu s přídomkem Plus. Ta už totiž zřejmě existuje již nyní, jen se jmenuje Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy a najdeme ji exkluzivně v posledních vlajkových smartphonech od Samsungu.

Posouvání premiéry vrcholných Snapdragonů dříve k letním měsícům dává smysl – po vzoru Applu by se totiž mohly nové vlajkové smartphony s Androidem dostat na trh ještě v předvánočních měsících, kdy je o ně největší zájem.

Snapdragon 8 Gen 3 je vyvíjený pod kódovým označením Lanai, očekávat od něj můžeme navýšení výkonu a snížení spotřeby. Spekuluje se, že Qualcomm využije výrobní proces N4P od TSMC a upraví složení jader procesorové jednotky ze současné konfigurace 1+4+3 na 1+5+2. Možná nás ale ještě Qualcomm překvapí a navýší počet jader na deset, ostatně o tomto množství se spekuluje u dosud neoznámeného čipsetu Samsung Exynos 2400.

0 % Trust Meter Nakolik věříme tomuto úniku?