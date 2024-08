Vivo V40 Lite má překvapivě povedený displej. Potěší 120Hz frekvencí i dalšími praktickými vychytávkami

Vivo V40 Lite má pohledný displej, který nabízí i zajímavé vychytávky navíc

Například slušné rozlišení a jemnost, nebo i zvýšenou obnovovací frekvenci



Za zmínku stojí i vysoká svítivost, nebo naopak ochrana zraku, je-li potřeba



U telefonů s cenovkou pod 10 tisíc korun většinou nečekáte, že jedním z nejzajímavějších aspektů bude displej. Vivo V40 Lite je skvělou ukázkou tohoto zmatení. Jeho cena končí před hranicí 9 tisíc korun, nicméně nabízí vskutku působivý displej, který má celou řadu více či méně unikátních vychytávek. Pojďme se na něj podívat blíže, ať máte lepší představu, o čem je řeč.

Displej Vivo V40 Lite

Ačkoli jde o telefon střední třídy, Vivo V40 Lite nabízí po stranách zahnutý displejový panel. Zmiňujeme to na úvod, protože je to dost možná to úplně první, čeho si všimnete. O rozbití se bát nemusíte, výrobce nainstaloval přímo z výroby na displej měkkou ochrannou fólii. Co se týče velikosti, jde o konvenční 6,78″ panel.

Hardwarové parametry Vivo V40 lite Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 14, čipset: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, octa-core, 4× 2,2 GHz + 4× 1,8 GHz, GPU: Adreno 710, RAM: 8/12 GB, interní paměť: 256/512 GB, pam. karta:

Rozměry: 164,36 × 74,75 × 7,75 mm, hmotnost: 188 g, zvýšená odolnost: IP64 Displej, konektivita a baterie 6,78", AMOLED, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2400 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.1, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5500 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, druhý: 8 Mpx, širokoúhlý, třetí: 2 Mpx, pomocný senzor, selfie kamera: 32 Mpx Cena: 8 999 Kč Kompletní specifikace

Jinak se jedná o AMOLED od čínské společnosti BOE s dostačujícím rozlišením Full HD+. Konkrétně jde o 1 080 × 2 400 pixelů s úžasnou jemností 388 pixelů na palec. Obraz je skutečně velice ostrý, všimnete si toho při čtení textů, ale i při běžném průchodu systémem; tady není prakticky co vytknout.

Vysoká obnovovací frekvence a svítivost

A pak dvě hodnoty, které jsou pro používání displeje možná úplně nejdůležitější. Obrazovka nabízí až 120Hz obnovovací frekvenci s manuálním přepínačem mezi 60 a 120 Hz. Zvolit můžete i volbu „Chytré přepnutí“, které mezi oběma možnostmi volně přepíná dle potřeby. A pak samozřejmě svítivost: Vivo umí rozzářit displej až na 1 300 nitů, díky čemuž je ideální i při používání venku na přímém slunci.

Pokud budete telefon používat doma či v jiném interiéru, svítivost bude nejčastěji oscilovat mezi 500–700 nity. V takovém případě jde o průměrnou hodnotu, která odpovídá cenové hladině do 10 tisíc korun. Manuálně však můžete svítivost vytáhnout, což se vám bude hodit zejména při používání venku. Například při čekání na tramvaj nebo při procházce v parku.

Není to sice taková petelice jako v případě základního modelu Vivo V40, který dokázal jas rozsvítit až na 4 500 nitů pro zobrazování HDR obsahu, ale i tak jde o slušnou svítivost. Dokládá to i srovnání s konkurencí: například Galaxy A35 má svítivost jen 1 000 nitů, Nothing Phone 2a také 1 300 nitů, stejně tak i Infinix Note 40 Pro+.

Pokročilá ochrana zraku

Ani u tohoto telefonu nepřijdete o technologii ochrany zraku, kterou poslední dobou výrobci nasazují ve velkém. Ochrana funguje tak, že výrazně omezí modré světlo emitované podsvícením AMOLED displeje. To znamená, že vaše oči nebudou tolik unavené a nadměrné množství modrého světla nebude tolik ohrožovat kvalitu vašeho spánku.

S tím, jak dnes mnoho lidí pracuje s počítačem a takřka každý má vlastní smartphone, stává se modré světlo, které vyzařují displejové panely, velkým problémem pro prakticky celou populaci. Nadměrná konzumace modrého světla 2–3 hodiny před spánkem totiž může vést k vážným zdravotním obtížím.Tyto „obrazové signály“ v lidském těle potlačují tvorbu melatonin, hormonu zodpovědného za regulaci spánkového cyklu. To může vést k potížím s usínáním, zkrácení REM fáze a celkově horší kvalitě spánku.

Rozhodně tak doporučujeme nastavit ochranu zraku. Můžete si ji zapnout na celý den, popřípadě si vybrat přesný čas, kdy se má zapnout. Třetí možností je automaticky aktivovat funkci ve chvíli, kdy dojde k západu slunce. V nastavení telefonu můžete dále upravit intenzitu tohoto režimu (ergo jak moc má omezovat modré světlo).

Také můžete zapnout funkci Jas proti únavě. Když je tato funkce zapnuta v kombinaci s automatickou regulací jasu, podsvícení se postupně upravuje v závislosti na délce zapnutí obrazovky a na míře únavy vašich očí, což může zmírňovat únavu zraku v pozdních hodinách.

Chytrý telefon Vivo V40 Lite je v České republice dostupný od 14. června a vyjde na 8 999 korun. K dispozici je pouze jediná paměťová varianta 8/256 GB, ale jak již zaznělo, můžete vybírat ze dvou barevných provedení: bílé Dreamy White nebo hnědé Classy Brown.