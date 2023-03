Vivo chystá ohebné véčko, kterým chce pořádně zatopit Samsungu

Vivo X Flip se objevilo v certifikaci z Google Play

Svou véčkovou konstrukcí bude soupeřit především s Galaxy Z Flip 4

Prozatím není jisté, kdy bude telefon představen a zda se podívá do Evropy

Když dojde na ohebné chytré telefony, nekorunovaným králem je v tomto odvětví bezpochyby Samsung. Ten se svou dvojicí Galaxy Z Fold 4 a Flip 4 dominuje celému odvětví, přičemž ostatní výrobci jako Motorola, Oppo či Huawei se jen marně snaží vytvořit alespoň zdání konkurenčního prostředí. Do závodu o nejlepší véčko je zapojeno také čínské Vivo, v jehož případě se už nějaký ten pátek spekuluje, že by mohlo představit vlastní nové skládačky.

Ačkoli se spekulace ze začátku měsíce nepotvrdily a Vivo nové ohebné smartphony prozatím nepředstavilo, bezesporu se nejedná o lichou informaci. V rámci procesu získávání certifikace pro využívání Google Play a služeb s tím spojených se na seznamu objevilo zařízení s modelovým označením V2256A, které nese komerční název Vivo X Flip. Zmínka v rámci certifikace nicméně nezaručuje také prodej na globálním trhu, tudíž není vůbec jisté, zda se telefon vůbec dostane do Evropy.

Vivo X Flip nemá být žádné ořezávátko. Podle leakera Digital Chat Station by mělo disponovat hlavním displejem o velikosti 6,8″ s rozlišením Full HD+ a obnovovací frekvencí 120 Hz, hlavním 50Mpx fotoaparátem Sony IMX866, 12Mpx širokoúhlým snímačem Sony IMX663, baterií s kapacitou 4 400 mAh s podporou 44W nabíjení či čtečkou otisků prstů ve vypínacím tlačítku. Chybět by neměl ani čipset Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, 12 GB RAM či operační systém Android 13.