Vision Pro bude nativně podporovat více než 600 aplikací, oznámil Apple

Apple Vision Pro se dnes začíná prodávat v USA

Nemusíte se bát, že by na headset nebyly žádné dostupné aplikace

Jablečná společnost oznámila, že je pro něj připraveno více než 600 nativních aplikací

Nedávno jsme vás informovali o tom, že velké streamovací společnosti Netflix, YouTube a Spotify nechystají nativní aplikace pro nový operační systém VR brýlí od Applu, visionOS. A už to skoro vypadalo, že se jablíčkáři dočkají jen drahých VR brýlí s minimálním využitím.

To se snad nakonec nestane, neboť cupertinský gigant přispěchal se seznamem obsahujícím více než 600 aplikací, jež budou nativně nejmodernější jablečný produkt podporovat.

Sledování obsahu bude silný zážitek

Počítá se například s těmito aplikaci pro zábavu, streamování a sport: Disney+, IMAX, Max, MLB, NBA, PGA TOUR Vision a Red Bull TV. Všechny budou optimalizovány tak, aby naplno využili potenciál zařízení Vision Pro.

S aplikací NBA mohou fanoušci basketbalu sledovat pomocí funkce Multiview pět přenosů najednou. K tomu si budou moct v reálném čase prohlížet hráčů a týmů a nahlížet do dalších zápasů a výsledků. MLB uživatele vtáhne do prostředí baseballového stadionu s pohledem z domácí mety a statistikami z každého nadhozu. Red Bull TV zase umožní divákům zobrazovat 3D mapy závodů ve spojení s vysoce kvalitním videem a pohlcujícím prostředím, uvádí zpráva Applu.

Má Vision Pro potenciál prorazit do škol?

Kromě podpory aplikací Microsoftu, jako jsou Word, Excel, PowerPoint, Teams, OneNote a Outlook se počítá také s řadou aplikací zaměřených na vzdělávání. Mezi nejzajímavější patří solAR, která vás provede Sluneční soustavou, Night Sky, s níž se přesunete do planetária lusknutím prstů. S aplikací Exploring Mars zase budete mít možnost si rudou planetu prohlédnout očima vozítek, která se na ní právě nacházejí.

Na své si přijdou i studenti biologie a medicíny. Insight Heart lidem umožní ponořit se do tajů lidského srdce, s aplikací CellWalk budete mít možnost prozkoumat buňku bakterie až na úroveň atomů. Oproti tomu appku Complete HeartX ocení zájemci o anatomii a fyziologii.

A hromada dalších

Dále se počítá s aplikacemi Airmail, Box, CARROT Weather, djay, Fantastical, Facades, J.Crew, JigSpace, Lowe’s, MindNode, MUBI, Navi, Night Sky, Numerics, OmniFocus, OmniPlan, Parcel, PCalc, Sky Guide, Tides, Voyager by ForeFlight, Wayfair, Webex, Zillow, Zoom a tak dále. V neposlední řadě jsou brýlím ušité na míru také některé hry, jmenovitě například Super Fruit Ninja, LEGO Builder’s Journey, WHAT THE GOLF?, Cut the Rope 3, Jetpack Joyride 2, Patterned, Illustrated, Wylde Flowers a další.

Nakonec také můžeme počítat s dalším milionem aplikací, které sice nejsou upravené přímo pro visionOS, ale budou jej podporovat. To zahrnuje například stremovací služby Amazon Prime Video, Paramount+ nebo Peacock. Bude tedy rozhodně z čeho vybírat.