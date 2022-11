Virtuální realita v medicíně? Hudba současnosti, dokazují chirurgové z pražského IKEMu

Chirurgové z nemocnice IKEM mají k dispozici přelomovou technologii

Pro náročné operace u dětí a dospělých používají vizualizaci ve virtuální či rozšířené realitě

Nově dostanou doktoři k dispozici vylepšený software, který ještě zrychlí převod dat do virtuální reality

S nástupem virtuální a rozšířené reality se mohutně diskutovalo o tom, jak tento technologický segment nalezne uplatnění v průmyslu, školství a třeba i v medicíně. Bohužel, na povrch nejvíce vyplouvají spíše případy z komerčního využití v zábavním průmyslu. Pokročilou virtuální realitu používají již dva roky chirurgové z pražského Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM), kterým technologie pomohla u víc než stovky operací.

Virtuální realita při operaci

Virtuální realita se používá zejména v předoperační přípravě. Speciální program navržený vývojovým oddělením IKEMu umí zobrazit podrobný model jednotlivých orgánů určených k operaci či transplantaci. Do tohoto obecného modelu pak umí zanést data týkající se jednotlivých pacientů. Doktoři mohou headsety pro rozšířenou realitu oblékat již přímo na sále. Ba co víc, rozšířená realita jim dokonce umožňuje model promítnout přímo na tělo pacienta při samotné operaci. Jak to vypadá v praxi očima lékaře, si můžete prohlédnout na přiloženém videu.

Nejčastěji je tato sofistikovaná technologie využita při operaci jater. „Anatomie jater je velmi složitá, u každého pacienta má orgán tak jedinečnou strukturu, že by se dala téměř přirovnat k otiskům prstů. Virtuální realita chirurgovi umožňuje si je před výkonem nebo i během něj zobrazit v celkové perspektivě včetně cévních struktur, což mu žádná jiná metoda nedovolí,“ vysvětluje David Sibřina, BA (Hons), MSc., vývojář virtuální reality IKEM.

IKEM: ukázka využití virtuální reality při složité operaci jater

„Takto jsme se například připravovali v posledních 2 letech na 17 dětských velmi vážných případů. Navíc můžeme obraz sdílet v reálném čase s užitím headsetu i s dalšími kolegy, a to i v jiných zemích a diskutovat nad nejlepší variantou operace,“ vysvětluje doc. MUDr. Jiří Froněk, Ph.D., FRCS, přednosta Kliniky transplantační chirurgie. Z dostupných obrazových materiálů je patrné, že doktoři v IKEMu používají pro předoperační přípravu konkrétně VR headset Meta Quest 2, přímo na sále potom Microsoft HoloLens 2.

Důležité vylepšení softwaru

V Institutu se virtuální realita používá přes dva roky, tehdy začali lékaři s IT specialisty vyvíjet program pro předoperační přípravu. Za tu dobu bylo vytvořeno 110 unikátních modelů, z čehož v 17 případech se jednalo o dětské pacienty. Vývoj a důležitý převod dat z tabulek do 3D modelu ve virtuální či rozšířené realitě zabral vědcům z IKEMu většinou 1 až 2 dny. To znamená, že akutní operace musely být prováděny bez těchto moderních technologií.

To je však nyní minulostí. Díky nadačnímu fondu Kapka naděje a investici od společnosti Shell dostanou IT specialisté a chirurgové k dispozici pomocný software pro převod dat do virtuální reality, který jim umožní zkrátit zpracování jen na několik hodin. Budou tak moci využít metodu i v případech akutního selhání jater, při kterých operace nesnese žádný odklad. Kapka naděje a Shell pomohly Institutu již v minulosti, například financováním speciálního přístroje na transport bijícího srdce.

Jak pomáhá 3D tisk?

Pro předoperační přípravu kombinuje IKEM virtuální realitu ještě s 3D tiskem orgánů. V institutu se dosud využíval 3D tisk pomocí technologií FFF (Fused Filament Fabrication) a SLA (Stereolithography). Jen pro zajímavost, takových modelů IKEM od roku 2018 vytiskl přes 600 kusů. Nyní se modely orgánů budou tisknout pomocí technologie SLS (Selective Laser Sintering), který spojuje prášek pomocí laseru vrstvu po vrstvě.

„Celý proces významně zkvalitní kompletní vizualizaci, protože nám umožní vizualizovat, zhmotnit i dosud příliš malé vaskulární struktury menší než 1 mm. Ve výsledku pak mají možnost chirurgové takové modely využít nejen jako přípravu před výkonem, ale i v průběhu rozhodování při samotném výkonu,“ vysvětluje na závěr Ing. Petr Raška, MHA, vedoucí Odboru informatiky IKEM.