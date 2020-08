Víme, kdy půjde do prodeje iPhone 12 Pro. Očekávejte výrazné zpoždění

Při oznamování posledních finančních výsledků Apple přiznal zpoždění ve vývoji a výrobě letošních iPhonů, a tedy i jejich odloženou premiéru. Obvykle přesný informátor Jon Prosser tehdy uvedl, že samotné představení proběhne až v říjnu, přičemž nyní tento termín upřesnil.

New, adjusted Apple dates!

Apple Watch & iPad

– Via press release

– Week 37 w/c Sep 7

iPhone 12 event

– Week 42 w/c Oct 12

iPhone 12 devices

– Preorders week 42 w/c Oct 12

– Shipping week 43 w/c Oct 19

iPhone 12 Pro devices

– Preorder and shipping in Nov (no exact date yet)

— Jon Prosser (@jon_prosser) August 12, 2020