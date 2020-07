Apple i přes koronavirus zažil rekordní čtvrtletí. Potvrdil ale odklad podzimních iPhonů

Apple v noci na dnešek zveřejnil výsledky svého hospodaření za druhý kvartál letošního roku, který je v jeho fiskálním třetím v pořadí. Firma z Cupertina ukázala, že se na koronavirovou krizi dokázala řádně připravit, neboť v porovnání se stejným obdobím v loňském roce vykázala jak vyšší tržby, tak i zisk.

Apple v období mezi březnem a červnem vykázal tržby ve výši 59,7 miliard USD (asi 1,317 bilionů korun), což je meziročně o 11 procent více. Zisk pak narostl na 11,25 miliard USD (asi 248,3 miliard korun), což je nárůst o 12 procent.

Je patrné, že zájem byl především o „domácí zařízení“, z iPadů Apple utržil o 31 procent více než loni, na počítačích Mac vydělal o 21,6 procent více. O 1,7 procent více Apple utržil na iPhonech, o 16,7 procent více na nositelné elektronice. Tradičně silný byl Apple ve službách, na nichž v uplynulém kvartále utržil 13,126 miliard USD (asi 289 miliard korun), což je meziročně o 14,8 procent více, byť o trochu méně než v rekordním předchozím čtvrtletí.

I přes pandemii COVID-19 se Applu dařilo navýšit příjmy v každém regionu světa, přičemž 40 procent připadá na USA, 60 procent na zbytek světa. Zveřejněná čísla potěšila Wall Street a vystřelila cenu akcí na úroveň okolo 400 USD za jednu akcii. Aby se akcie staly pro investory dostupnější, rozhodl se Apple po 24. srpnu rozdělit jejich hodnotu na čtvrtiny.

V souvislosti se zveřejněním finančních výsledků Apple potvrdil spekulace z posledních týdnů, že letos nestihne zahájit prodeje podzimních iPhonů v tradičním termínu. Finanční ředitel Apple Luca Maestri uvedl, že letošní řada jablečných telefonů dorazí o několik týdnů později, což může mít poměrně významný dopad na příští finanční výsledky.

Apple běžně představuje nové telefony na začátku září a stíhá zahájit jejich prodej ještě do konce tohoto měsíce. Díky tomu se jejich prodeje projevují i ve finančních výsledcích za třetí kvartál, což ale nebude letošní případ. Na tento fakt upozornil v tomto týdnu ve svých finančních výsledcích i Qualcomm, který uvedl, že nadcházející čtvrtletí lehce ovlivní zpožděné uvedení blíže nespecifikovaného vlajkového smartphonu s podporou sítí 5G. Právě pro nové iPhony bude Qualcomm dodávat 5G modemy.

Podle uznávaného informátora Jona Prossera nebude opožděno pouze zahájení prodejů nových iPhonů, ale i jejich samotná premiéra.

Also.

iPhone 12 announcement is currently scheduled for October, not September.

— Jon Prosser (@jon_prosser) July 30, 2020