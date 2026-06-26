Velký letní výprodej na Steamu je tady! Prozradíme, za jaké hry nejvíc ušetříte

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- Na Steamu odstartoval tradiční velký letní výprodej, který potrvá až do 9. července
- Za historicky nejnižší cenu pořídíte například Cyberpunk 2077 nebo Horizon Forbidden West
- Vrací se i vybrané nejvyšší slevy, které se vztahují například na Call of Duty, Far Cry 4 či Watch Dogs 2
V tradičním termínu na přelomu června a července odstartoval na Steamu velký letní výprodej, ve kterém pořídíte se slevou prakticky cokoliv, snad s výjimkou nově vydaných titulů a hardwaru. Za historicky nejnižší cenu je k mání například skvělý Cyberpunk 2077, a to konkrétně za 17,99 eur (cca 440 korun), nebo povedený „šestý“ díl vojenské série Battlefield, který vůbec poprvé můžete získat s 50% slevou za 34,99 eur (cca 850 korun). Letní výprodej potrvá do 9. července 2026.
Vrací se také oblíbená kategorie vybraných nejnižších slev se zajímavým výběrem her za pouhé desítky korun. Z výrazně zlevněných titulů stojí za zmínku například starší pecky od Ubisoftu – Far Cry 4 a Watch Dogs 2 pořídíte sotva za 3 eura (cca 73 korun). Za necelých 7 eur (cca 170 korun) je k mání Call of Duty: Modern Warfare 2 z roku 2022. Hra se nachází v 90% slevě, přičemž takto výrazný pokles ceny není u série Call of Duty obvyklý. Tvůrci touto formou možná chtějí upozornit na chystané pokračování Modern Warfare 4, které vychází 23. října 2026.
Vybrané hry za extrémně nízkou cenu:
- DRAGON BALL XENOVERSE 2 (1,99 eur)
- Assetto Corsa Competizione (3,99 eur)
- Dead Space (remake z roku 2023) (5,99 eur)
- Ghostwire: Tokyo (5,99 eur)
- A Plague Tale: Innocence (3,99 eur)
- Plague Inc: Evolved (1,47 eur)
- Wreckfest (2,99 eur)
- Far Cry 4 (2,99 eur)
- Watch Dogs 2 (2,99 eur)
- Metro 2033 Redux (0,99 eur)
- Don’t Starve Together (1,49 eur)
- Bendy and the Dark Revival (1,89 eur)
- Barony (1,95 eur)
- CARRION (1,95 eur)
- Hotline Miami (0,97 eur)
- Rain World (2,37 eur)
- Call of Duty: Modern Warfare II (6,99 eur)
- Black Desert (0,99 eur)
- The Invincible (2,99 eur)
- The Binding of Isaac: Rebirth (1,49 eur)
- Zaklínač 3: Divoký hon (2,99 eur)
- The Quarry (5,99 eur)
Jako obvykle doporučuji překontrolovat jednotlivé nabídky přes některý z internetových srovnávačů (osobně si nemohu vynachválit například gg.deals). Třeba oceňované české RPG Kingodom Come: Deliverance II je na Steamu k mání za 23,99 eur, zatímco známý obchod s herními klíči Loaded jej v době psaní článku nabízí ještě o 6 eur levněji. Ne vždy zkrátka v obchodě od Valve naleznete tu nejvýhodnější nabídku.
Jaký titul si v letošním letním výprodeji pořídíte vy? Dejte nám vědět v komentářích.