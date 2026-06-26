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Velký letní výprodej na Steamu je tady! Prozradíme, za jaké hry nejvíc ušetříte

Marek Bartík
Marek Bartík 26. 6. 6:30
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Steam Sale Gabe Newell

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  • Na Steamu odstartoval tradiční velký letní výprodej, který potrvá až do 9. července
  • Za historicky nejnižší cenu pořídíte například Cyberpunk 2077 nebo Horizon Forbidden West
  • Vrací se i vybrané nejvyšší slevy, které se vztahují například na Call of Duty, Far Cry 4 či Watch Dogs 2

V tradičním termínu na přelomu června a července odstartoval na Steamu velký letní výprodej, ve kterém pořídíte se slevou prakticky cokoliv, snad s výjimkou nově vydaných titulů a hardwaru. Za historicky nejnižší cenu je k mání například skvělý Cyberpunk 2077, a to konkrétně za 17,99 eur (cca 440 korun), nebo povedený „šestý“ díl vojenské série Battlefield, který vůbec poprvé můžete získat s 50% slevou za 34,99 eur (cca 850 korun). Letní výprodej potrvá do 9. července 2026.

Vrací se také oblíbená kategorie vybraných nejnižších slev se zajímavým výběrem her za pouhé desítky korun. Z výrazně zlevněných titulů stojí za zmínku například starší pecky od Ubisoftu – Far Cry 4 a Watch Dogs 2 pořídíte sotva za 3 eura (cca 73 korun). Za necelých 7 eur (cca 170 korun)  je k mání Call of Duty: Modern Warfare 2 z roku 2022. Hra se nachází v 90% slevě, přičemž takto výrazný pokles ceny není u série Call of Duty obvyklý. Tvůrci touto formou možná chtějí upozornit na chystané pokračování Modern Warfare 4, které vychází 23. října 2026.

Vybrané hry za extrémně nízkou cenu:

  • DRAGON BALL XENOVERSE 2 (1,99 eur)
  • Assetto Corsa Competizione (3,99 eur)
  • Dead Space (remake z roku 2023) (5,99 eur)
  • Ghostwire: Tokyo (5,99 eur)
  • A Plague Tale: Innocence (3,99 eur)
  • Plague Inc: Evolved (1,47 eur)
  • Wreckfest (2,99 eur)
  • Far Cry 4 (2,99 eur)
  • Watch Dogs 2 (2,99 eur)
  • Metro 2033 Redux (0,99 eur)
  • Don’t Starve Together (1,49 eur)
  • Bendy and the Dark Revival (1,89 eur)
  • Barony (1,95 eur)
  • CARRION (1,95 eur)
  • Hotline Miami (0,97 eur)
  • Rain World (2,37 eur)
  • Call of Duty: Modern Warfare II (6,99 eur)
  • Black Desert (0,99 eur)
  • The Invincible (2,99 eur)
  • The Binding of Isaac: Rebirth (1,49 eur)
  • Zaklínač 3: Divoký hon (2,99 eur)
  • The Quarry (5,99 eur)

     

Jako obvykle doporučuji překontrolovat jednotlivé nabídky přes některý z internetových srovnávačů (osobně si nemohu vynachválit například gg.deals). Třeba oceňované české RPG Kingodom Come: Deliverance II je na Steamu k mání za 23,99 eur, zatímco známý obchod s herními klíči Loaded jej v době psaní článku nabízí ještě o 6 eur levněji. Ne vždy zkrátka v obchodě od Valve naleznete tu nejvýhodnější nabídku.

Jaký titul si v letošním letním výprodeji pořídíte vy? Dejte nám vědět v komentářích.

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Zdroj článku
Autor článku Marek Bartík
Marek Bartík
Redaktor serveru SMARTmania.cz a brněnský student. Vedle toho velký fanoušek videoher, jehož nepřestává udivovat jejich překotný vývoj. Svět kolem nás plyne takovou rychlostí, že se za ním mnohdy nestačíme otáčet, čímž se pro nás stává nepostižitelným.

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