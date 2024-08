Velké úlovky pro GeForce Now. Do cloudu míří Star Wars Outlaws i beta Black Ops 6

Streamovací služba GeForce Now rozšiřuje nabídku podporovaných her o řadu parádních kousků

Nechybí mezi nimi beta verze nadcházející střílečky Call of Duty Black Ops 6 či horká novinka v podobě Star Wars Outlaws

Zátěžový test Black Ops 6 se koná pouze během tohoto a následujícího víkendu

Společnost Nvidia opět rozšiřuje nabídku titulů, které je možné hrát prostřednictvím populární cloudové služby GeForce Now. Nechybí mezi nimi aktuální pecky v čele akčním dobrodružstvím Star Wars Outlaws ani hra, kterou vydání teprve čeká. Hráči si totiž mohou vyzkoušet beta verzi očekávané střílečky Call of Duty: Black Ops 6. Během probíhajícího víkendu se do ní mohou zapojit předplatitelé Game Passu a majitelé předobjednávek. Následující víkend se multiplayerový test zpřístupní všem.

Jaký obsah beta nabídne?

Během prvního víkendu si hráči mohou vyzkoušet čtyři základní mapy (Derelict, Scud, Skyline a Rewind) a dvě útočné mapy (Pit a Gala), a to napříč šesti herními režimy – Team Deathmatch, Domination, Hardpoint, Kill Order, Face Off Team Deathmatch a Face Off Kill Confirmed. Během druhého víkendu do hry přibude jedna nová základní mapa s názvem Babylon a jedna nová útočná mapa s názvem Stakeout. K vyzkoušení budou také dva nové režimy, a to Gunfight a Face Off Kill Order.

Call of Duty: Black Ops 6 vychází už 25. října pro PC, PS5, Xbox Series X/S a dočkají se také majitelé konzolí minulé generace, tedy PS4 a Xbox One. Kromě plejády kompetitivních režimů se hráči mohou těšit na pokračování špionážního příběhu i na návrat kooperativního režimu Zombies, ve kterém vám půjdou po krku zástupy nemrtvých.

Hvězdné války i Avatar

Hvězdnými válkami či nejnovějším dílem Call of Duty ale nabídka GeForce Now rozhodně nekončí. Podporu cloudového hraní obdržela také předělávka populární strategie Age of Mythology: Retold od Microsoftu (datum vydání: 4. září), loňská videoherní adaptace filmového Avatara s podtitulem Frontiers of Pandora, zatím poslední díl parádní postapokalyptické série Metro, simulátor vaření nebo strategie Iron Harvest zasazená do alternativního období 20. let minulého století. Kompletní seznam podporovaných titulů najdete na webu Nvidie.