Velká narozeninová soutěž: vyhrajte produkty pro chytrou domácnost od Netatmo

Projekt SMARTmania.cz v polovině června oslavil své 15. narozeniny. Při této příležitosti jsme se společně s vybranými partnery rozhodli uspořádat velkou narozeninovou soutěž, ve které budete mít během několika následujících týdnů možnost soutěžit o atraktivní ceny v celkové hodnotě 350 000 Kč.

V pořadí již páté soutěžní kolo jsme pro vás připravili se společností Netatmo, která věnovala ceny v celkové hodnotě téměř 35 000 Kč. Konkrétně můžete soutěžit o inteligentní venkovní IP kameru Netatmo (2x), meteostanici Netatmo Weather Station (2x), inteligentní srážkoměr Netatmo Rain Gauge (2x), anemometr Netatmo Wind Gauge (2x) a detektor kouře Netatmo Smart Smoke Alarm.

Co musíte udělat, abyste některou z výher získali? Stačí jen správně odpovědět na připravené soutěžní otázky, které naleznete ve formuláři níže. Pak už je jen nutné, aby se štěstí usmálo právě na vás. Z došlých správných odpovědí vylosujeme celkem devět výherců, kteří získají výše uvedené ceny.

Zvyšte svou šanci na výhru

Sledujte SMARTmanii na sociálních sítích a zvyšte svou šanci na výhru. Pokud nás už sledujete, nebo začnete sledovat na Instagramu či Facebooku, napište do soutěžního formuláře vaše jméno na dané sociální síti. Za každou sociální síť, kterou ve formuláři vyplníte, budete opakovaně zařazeni do slosování. Pokud tedy vyplníte váš Facebook i Instagram, získáte tím celkem tři soutěžní sloty namísto jednoho.

Čtvrtý bonusový slot máte možnost získat za to, že nám do formuláře níže napíšete, který z produktů společnosti Netatmo byste ve své domácnosti nejvíce využili a proč?

Francouzská společnost Netatmo, je jedním z lídrů na trhu zařízení pro chytrou domácnost, vytváří krásná inteligentní řešení pro bezpečnější a pohodlnější domov. Jejich prvním a zároveň nejpopulárnějším zařízením je Inteligentní meteostanice, která v reálném čase měří vnitřní i venkovní prostředí a skrze shromážděná data umožňuje stav prostředí a jeho vývoj v čase průběžně sledovat. Je možné ji doplnit o Inteligentní anemometr měřící rychlost a směr větru a Inteligentní srážkoměr poskytující údaje o množství dešťových srážek. Pro účinné zabezpečení domova byla vyvinuta Inteligentní interiérová kamera s funkcí rozpoznávání obličeje, která okamžitě identifikuje neznámou tvář a zašle upozornění na smartphone uživatele. Okolí domu pohlídá Inteligentní venkovní kamera se zabudovaným reflektorem, která v reálném čase zaznamená a upozorní uživatele na pohyb cizích osob, přítomnost zvířat na pozemku či vůz na příjezdové cestě. Zabezpečení domova by nebylo kompletní bez Inteligentního detektoru kouře s 10letou výdrží baterie, který v případě požáru spustí alarm o síle 85 dB a zašle upozornění v reálném čase na smartphone uživatele.

Pravidla soutěže

1. Pořadatelem soutěže je společnost SMARTMania s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, IČO: 026 64 569, zapsaná v obchodím rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.: C 222000, jakožto provozovatel serveru SMARTmania.cz, (dále jen „Pořadatel“).

2. Soutěž se koná v termínu od 15. července 2020, 12:00 hodin do 21. července 2020, 23:59 hodin. Soutěžní pravidla jsou platná od 15. července 2020.

3. Soutěže se mohou zúčastnit občané České republiky starší 18 let a osoby s trvalým nebo obvyklým bydlištěm na území České republiky. Soutěžící mladší 18 let se mohou soutěže zúčastnit pouze s výslovným písemným souhlasem svého zákonného zástupce. Tento souhlas je nezletilý výherce povinen na žádost Pořadatele doložit.

4. Šanci na výhru mají pouze ti soutěžící, kteří vyplní kontaktní údaje (jméno, příjmení a e-mail), správně odpoví na zadané soutěžní otázky a potvrdí souhlas s pravidly soutěže.

5. Ze všech správných odpovědí bude po skončení soutěže náhodně vygenerováno devět výherců, mezi které se rozdělí následující ceny: inteligentní venkovní IP kamera Netatmo (2x), meteostanice Netatmo Weather Station (2x), inteligentní srážkoměr Netatmo Rain Gauge (2x), anemometr Netatmo Wind Gauge (2x) a detektor kouře Netatmo Smart Smoke Alarm (1x).

6. Výherci budou Pořadatelem soutěže kontaktován na uvedeném e-mailu za účelem získání adresy pro zaslání výhry, a to nejpozději do 24 hodin od skončení soutěže. Jméno výherce ve tvaru P. Novák (příklad) bude po skončení soutěže vyhlášeno v samostatném článku na webu smartmania.cz, s čímž účastník soutěže souhlasí a svůj souhlas stvrzuje svou účastí v soutěži.

7. Každá osoba se může soutěže zúčastnit pouze jednou. Pořadatel si vyhrazuje právo smazat duplicitní nebo podvodné záznamy, soutěžící, kteří spadají do kategorie uvedené v odst. 14 těchto pravidel, a také ze soutěže vyloučit soutěžící, kteří uvedli e-mailovou adresu zjevně vytvořenou jednorázově za účelem ovlivnění výsledků soutěže.

8. Svou šanci na výhru můžete zvýšit, pokud začnete sledovat profil smartmania.cz na Instagramu či Facebooku. V tomto případě je nutné do soutěžního formuláře vyplnit vaše jméno na Instagramu a Facebooku, abychom mohli ověřit, zda náš profil skutečně sledujete. Za každou vyplněnou sociální síť získáte jeden soutěžní slot. Maximálně tedy můžete získat dva soutěžní sloty navíc k jednomu standardnímu. Čtvrtý soutěžní slot máte možnost získat za to, když nám do formuláře napíšete, který z produktů společnosti Netatmo byste ve své domácnosti nejvíce využili a proč?

9. Pořadatel soutěže se zavazuje, že údaje poskytnuté soutěžícími použije pouze pro vyhodnocení soutěže, a ne pro žádné jiné účely. Údaje, které získáme od výherce (jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mail) budou využity pouze pro účely odeslání výhry. Při zpracování osobních údajů postupuje Pořadatel v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.

10. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo změnit pravidla, termín konání soutěže a cenu. Za výhru nelze obdržet finanční náhradu a nelze ji vymáhat právní cestou. Soutěžící ani výherci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži nebo na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele. Pořadatel má dále právo soutěž kdykoliv bez uvedení důvodu předčasně ukončit.

11. Výherce bere na vědomí, že výhra pro něho může mít daňové dopady, a s převzetím a užíváním výhry mohou být spojeny povinnosti dle platných právních předpisů.

12. V případě, že výherce na e-mail informující o výhře neodpoví do 5 dnů od jeho odeslání Pořadatelem, bude automaticky vylosován nový výherce a původnímu výherci nárok na výhru zaniká.

13. Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při realizaci soutěže, či za doručení zprávy o výhře.

14. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci a spolupracovníci společnosti SMARTmania s.r.o., redaktoři serveru SMARTmania.cz a osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli. Soutěžící odpovídá za to, že soutěžní příspěvek neporušuje platné právní předpisy, není v rozporu s dobrými mravy, nepropaguje ideologie nebo pornografický obsah a nepoškozuje dobré jméno Pořadatele.