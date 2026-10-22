Velká čistka na Spotify: streamovací gigant jde tvrdě po krku AI hudbě

- V populární streamovací platformě Spotify došlo k obří čistce
- Z doporučovacího systému bylo odstraněno více než 50 milionů písniček
- Zároveň byly rozšířeny nástroje pro ověřování interpretů a ochranu profilů
Spotify je jedničkou na trhu hudebních streamovacích služeb a tento švédský gigant mu dominuje už dlouhá léta. Aktuálně má podíl zhruba okolo 31 % a jeho knihovna obsahuje na 250 milionů položek – zahrnuje přes 100 milionů skladeb, více než 7 milionů podcastů a statisíce audioknih. I na Spotify se ale již rozšířily spamové skladby generované pomocí AI, a to tak, že muselo přikročit k čistce.
Spotify odstraňuje z feedu AI písničky
Jen máloco dokáže otrávit objevování nových písní na Spotify tak spolehlivě, jako když se vám v seznamu objeví hudba generovaná umělou inteligencí. Ta se na této platformě vyskytuje ve velkém, uživatelé si na tyto skladby, které se klidně dají označit jako hudební spam, začali stěžovat a švédská streamovací jednička začala konat.
V průběhu posledních šesti měsíců bylo z doporučovacího systému odstraněno více než 50 milionů těchto umělých skladeb generovaných AI a tato čistka navazuje na předchozí vlnu. V jejím rámci bylo odstraněno celkem 75 milionů skladeb kvůli závažnému porušení pravidel platformy. K redukci těchto umělých skladeb došlo na základě sledování dat ze streamování.
Identifikace AI skladeb na základě chování uživatelů
Namísto toho, aby se Spotify spoléhalo při identifikaci těchto syntetických skladeb pouze na automatizovaný skenovací software, začalo sledovat reakce uživatelů. Data ze streamování ukázala, které písničky lidé neustále přeskakují, snižují u nich hlasitost nebo je zcela ignorují, a právě u těchto skladeb se ukázalo, že šlo prakticky pokaždé o spam vytvořený umělou inteligencí.
Na základě těchto dat Spotify aktualizovalo svůj systém doporučování tak, aby lépe filtroval nekvalitní příspěvky generované umělou inteligencí. Toto pročištění má pozitivní dopad jak na uživatele, tak na tvůrce. Odstranění tohoto spamu totiž ochrání výplaty autorských honorářů skutečným hudebníkům, protože jim AI obsah nebude krást posluchače.
Lepší ochrana profilů a ověřování interpretů
Kromě čistky v knihovně zavedlo Spotify také novinky v oblasti ochrany profilů a ověřování tvůrců. Na profilech jsou zaváděny nové štítky, díky nimž budou posluchači přesně vědět, kdo vytvořil hudbu, která jim zní z reproduktorů či sluchátek. Virtuální hudebníci vytvoření umělou inteligencí jsou označeni štítkem AI Persona.
Tento štítek je automaticky vyřazuje z algoritmických doporučení a dostanou se do nich jen v případě, že posluchač jejich stránku vyloženě sleduje. Spotify testuje také novou funkci, která ověřeným hudebníkům umožňuje zkontrolovat každou novou skladbu nahranou pod jejich jménem ještě před zveřejněním. Rozšíření se dočkala i sekce s informacemi o tvůrcích, kde mohou umělci uvést, kdy a jakým způsobem ve své tvorbě používají AI.
K podobným krokům přistupuje i konkurence
Spotify není jedinou platformou snažící se udělat mezi opravdovou tvorbou a výtvory umělé inteligence jasnou hranici. Podobný systém značení zavedly i konkurenční služby, jako YouTube Music, Tidal nebo Apple Music. Například Tidal navíc u skladeb vytvořených s pomocí umělé inteligence zcela zrušil možnost jejich monetizace.