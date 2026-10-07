Spotify audioknihy míří do Česka: služba slibuje přes 350 tisíc titulů

- Audioknihy dorazí do Česka a na Slovensko do konce letošního roku
- Pro nové trhy Spotify slibuje přes 350 tisíc titulů ve více než 120 jazycích
- Praktická funkce Page Match najde místo v audioknize podle čísla stránky v tištěné knize
Vedle hudby a podcastů nabídne Spotify českým uživatelům také audioknihy. Služba do konce roku rozšíří jejich dostupnost ze současných 22 na více než 180 trhů, mezi nimiž je Česká republika i Slovensko. Samotné oznámení ale ještě neříká, kolik českých knih bude v nabídce ani za jakých podmínek si je zdejší posluchači pustí.
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Statisíce titulů, český katalog zůstává otazníkem
Posluchači na nových trzích mají získat přístup k více než 350 tisícům titulů ve více než 120 jazycích. Toto číslo ovšem popisuje mezinárodní nabídku, nikoli počet audioknih v češtině. Podrobnosti o českém obsahu zatím nejsou známé.
Spotify rozšíření oznámilo na frankfurtském knižním veletrhu. Podle firemních údajů se počet lidí, kteří na platformě každý měsíc poslouchají audioknihy, meziročně zvýšil téměř o 40 procent. Celková doba poslechu vzrostla o více než 30 procent.
Z papírové stránky rovnou do sluchátek
Součástí novinek je úprava funkce Page Match, která pomáhá střídat čtení knihy s poslechem její audio verze. Dosud bylo potřeba vyfotit stránku a nechat aplikaci najít odpovídající pasáž. Nově půjde naskenovat čárový kód ISBN a zadat číslo stránky. Spotify podle něj vyhledá místo v audioknize. Večer tak lze skončit u rozečtené kapitoly a ráno na cestě pokračovat poslechem, bez ručního hledání v nahrávce. Page Match podle Spotify od února využilo přes milion lidí a podporuje více než 30 jazyků. Podporu češtiny však oznámení výslovně nepotvrzuje – více se o možnostech využití této funkce na našem trhu dozvíme se spuštěním audioknih pro náš trh.
Více možností přístupu
Spotify počítá s několika způsoby přístupu. Na vybraných nových trzích dostanou oprávnění předplatitelé Premium 12 hodin poslechu audioknih měsíčně v ceně tarifu. Další možností bude doplněk Audiobooks+ s měsíčním přídělem hodin nebo samostatný nákup konkrétní knihy. Dostupnost jednotlivých variant i ceny se budou lišit podle země.
Česko je na seznamu zemí, kam audioknihy dorazí do konce roku 2026. Spotify ale dosud neuvedlo přesný den tuzemského spuštění, české ceny ani to, zda zde bude součástí Premium právě dvanáctihodinový příděl. Na konkrétní podobu české nabídky si tedy posluchači ještě musí počkat.