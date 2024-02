Vědci odhalili technologii, pomocí které lze odposlouchávat libovolnou kameru

EM Eye: inovativní odposlech bez fyzického přístupu

Technologie funguje na principu elektromagnetické indukce

Odposlouchávání cizí kamery je možné i přes zdi a další překážky

Bezpečnostní kamery se v posledních letech staly běžnou součástí našeho života. Používáme je pro domácí i firemní bezpečnost, monitorování dopravy, zábavu a další účely. S rostoucím rozšířením kamer se však zvyšuje i riziko zneužití a narušení soukromí.

Technologie EM Eye

EM Eye je inovativní metoda odposlechu kamer, která nevyžaduje fyzický přístup k zařízení ani hackování softwaru. Technologie EM Eye využívá princip elektromagnetické indukce k zachycení videosignálu z kamer na dálku. Dráty uvnitř kamery vedou elektrický proud, které generují elektromagnetické pole. Toto pole se šíří prostorem a může být zachyceno anténou. Elektromagnetické pole z kamery obsahuje různé frekvence, které odpovídají specifickým informacím ve videosignálu. Například nízké frekvence reprezentují celkový jas obrazu, zatímco vysoké frekvence odpovídají detailům a barvám. EM Eye využívá anténu k zachycení elektromagnetického pole z kamery.

Signál z antény je pak zesílen, aby se zlepšil poměr signálu k šumu a usnadnila se jeho analýza. Zesílený signál je demodulován a dekódován, aby se získal videosignál v reálném čase. Dekódovací proces zahrnuje filtraci specifických frekvencí a jejich transformaci do digitálního formátu, který lze zobrazit na monitoru.

Omezení a vylepšení

Síla elektromagnetického pole z kamery klesá s rostoucí vzdáleností. To ovlivňuje maximální vzdálenost, ze které lze kameru odposlouchávat. Stěny a další překážky mohou dále snižovat sílu pole a omezovat efektivitu technologie EM Eye. Video zachycené technologií EM Eye může být zpočátku zkreslené kvůli ztrátám dat a rušení.

Vědci vyvíjejí algoritmy strojového učení, které dokáží zdokonalit kvalitu obrazu a přiblížit ji originálu. Různé typy kamer generují různé elektromagnetické signály. EM Eye je efektivnější u kamer s nízkým stíněním a silnými elektromagnetickými emisemi.

Dopady na soukromí a bezpečnost

EM Eye funguje na širokou škálu kamer, včetně domácích bezpečnostních kamer, kamer do auta, IP kamer, a dokonce i kamer v chytrých telefonech. Výzkumníci testovali techniku na 12 různých modelech kamer a zjistili, že vzdálenost pro odposlech se liší od 30 cm do 5 metrů v závislosti na typu kamery. Technika EM Eye představuje vážnou hrozbu pro soukromí a bezpečnost. Umožňuje prakticky komukoli s technickými znalostmi a dostupným vybavením špehovat kamery v okolí bez rizika odhalení. To otevírá dveře zneužití v oblasti kriminality, špionáže a dalších neetických praktik.

Nedostatečná ochrana kamer

Současná konstrukce kamer se zaměřuje na ochranu digitálních rozhraní, jako je nahrávání do cloudu, a zanedbává únik informací skrze elektromagnetické záření. To vytváří zranitelnost, kterou EM Eye efektivně využívá.

Výrobci kamer by měli zaměřit pozornost na potlačení elektromagnetického vyzařování z drátů a implementaci robustních ochranných mechanismů. Výzkumníci navrhují, aby výrobci kamer zvážili možnost stínění vodičů uvnitř kamer nebo šifrování obrazových dat, aby se takovým útokům zabránilo.