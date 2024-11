Vážná konkurence pro OpenAI? Amazon sype další miliardy do nadějného startupu

Společnosti OpenAI by v následujících měsících a letech mohla vzniknout vážná konkurence v podobě Amazonu. Americký gigant se totiž rozhodl napumpovat další 4 miliardy dolarů do technologického start-upu Anthropic, který stojí za umělou inteligencí s názvem Claude, čímž své předcházející investice zdvojnásobil na celkových 8 miliard dolarů. Amazon do firmy poprvé investoval loňské září, tehdy se jednalo o částku 1,25 miliardy. Dalších 2,75 miliard pak dorazilo letos v březnu.

Finanční injekcí ale podpora ze strany Amazonu rozhodně nekončí. Anthropic se zároveň může pochlubit novým hlavním trénovacím partnerem, kterého našel v platformě Amazon Web Services (rozšířená platforma cloud computingu pro poskytování online služeb, pozn. red.), uvedli zástupci Amazonu v oficiálním blogovém příspěvku. Konkurent OpenAI pro své budoucí modely rovněž bude moci použít speciální čipy pro strojové učení Trainium a Inferentia.

We're expanding our collaboration with AWS.

This includes a new $4 billion investment from Amazon and establishes AWS as our primary cloud and training partner.https://t.co/npE4dbM5jj

