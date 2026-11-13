Oblíbené mobilní aplikace čeká změna. Evropská komise představila zákon o digitální férovosti

- Evropská komise chce omezit návykové funkce aplikací a manipulativní praktiky
- Týkat se má aplikací jako Duolingo, Strava, platformy Ticketmaster nebo online videoher
- Změny se dotknou také České republiky, návrh v tuto chvíli projednává Evropský parlament
Evropská unie si posvítila na praktiky, které nás každý den nutí trávit více času v aplikacích, utrácet peníze nebo si předplácet služby, ze kterých se následně obtížně odchází. Nový akt o digitální spravedlnosti (Digital Fairness Act) má zatočit s manipulativním designem a skrytou reklamou.
Evropský zákon o digitální férovosti
Evropská komise (EK) představila jako součást širšího balíčku na ochranu spotřebitelů. Podle eurokomisaře Michaela McGratha jde o nejvýznamnější modernizaci evropských spotřebitelských pravidel za více než 20 let. Dosavadní legislativa totiž vznikala v době, kdy internetový obchod, personalizovaná reklama a ekonomika pozornosti zdaleka neměly podobu takovou jako dnes.
Jednou z nejzajímavějších novinek má být možnost vypnout takzvaný návykový design. Jde o funkce, které mají uživatele přimět, aby v aplikaci zůstával co nejdéle. Typickým příkladem je nekonečné posouvání obsahu, automatické přehrávání videí nebo neustálá upozornění. Ve svém vyjádření Komise vyloženě uvádí, že chce „zajistit stejné spotřebitelské podmínky při online, jako je tomu při nákupech v kamenných obchodech“.
Fairness is a consumer right – online and offline.
The Digital Fairness Act builds on existing EU rules to:
🔹Tackle manipulative design
🔹Limit addictive features
🔹Make influencer advertising more transparent
🔹Make subscriptions easier to cancel
🔗https://t.co/J9RXTtHijN pic.twitter.com/VQwTIfY2EA
— Digital EU 🇪🇺 (@DigitalEU) November 11, 2026
Změny se pravděpodobně dotknou aplikací jako Duolingo nebo Strava. První z nich motivuje uživatele k pravidelnému procvičování jazyků pomocí takzvaných streaků, tedy nepřerušených sérií dnů, kdy splní alespoň jednu lekci. Podobné motivační mechanismy využívají také sportovní platformy. Problematické streaky, tedy snahu přimět uživatele zapnout aplikaci každý den, zmínila na tiskové konferenci i místopředsedkyně EK Henna Virkkunen, konkrétní aplikace však nezmínila.
Další dopad by mohl být na online videohry, zejména ty live service, které sice můžete hrát zadarmo, ale nabízí celou řadu potenciálně návykových mechanik motivující hráče utratit tam skutečné peníze na mikrotransakcích. Typicky může jít o nákup herní měny, či tolik propírané výherní mystery boxy.
Ticketmaster i influenceři pod drobnohledem
Další oblastí je dynamické stanovování cen. To se týká například prodejců vstupenek, jako je platforma Ticketmaster, která patří k lídrům trhu i v Česku. Při vysoké poptávce mohou ceny výrazně narůst, což zákazník často zjistí až během nákupního procesu.
Evropská komise nechce dynamické ceny úplně zakázat. Po prodejcích ale požaduje větší transparentnost. Zákazníci by měli znát aktuální cenu i nejvyšší částku, na kterou mohou při nákupu narazit. To je zajímavé také pro české fanoušky koncertů, kteří se s podobnými praktikami setkávají při nákupech vstupenek na zahraniční, ale i domácí akce.
Přísnější pravidla čekají rovněž influencery. Ti budou muset jednoznačněji označovat placené spolupráce a další komerční obsah. Divák tak má lépe poznat, kdy jde o osobní doporučení a kdy o reklamu. V Česku přitom skrytá reklama není povolena ani dnes, nová pravidla mají především sjednotit a zpřesnit přístup napříč Evropskou unií.
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Předplatné půjde jednodušeji zrušit
Poslední změna se dotkne digitálních předplatných. Zatímco jejich sjednání bývá otázkou několika kliknutí, ukončení někdy znamená složité hledání v nastavení nebo kontaktování zákaznické podpory. Nová pravidla mají tento nepoměr odstranit. Zrušení služby by mělo být stejně jednoduché jako její objednání. Spotřebitelé mají dostávat také jasnější upozornění před tím, než se bezplatná zkušební verze automaticky změní na placené předplatné.
Zajímavá je i další plánovaná změna: zákazníci by měli mít právo spojit se při řešení problémů se skutečným člověkem, nikoli být odkázáni pouze na automatizované chatboty. To je možná pro mnohé z vás největší bolest, protože robotizovanou zákaznickou linku používá už drtivá většina firem, včetně operátorů či největších tuzemských obchodů.
Současně s tím návrh Evropské komise počítá s výraznějším vymáháním pravidel. Firmám, které je budou závažně porušovat, mohou hrozit pokuty až do výše 6 % celosvětového ročního obratu. Společnosti sídlící mimo EU by navíc musely určit právního zástupce na území Unie – zastupováním by mohly pověřit například advokátní kancelář nebo specializovanou poradenskou společnost.
Pro české uživatele je podstatné, že pokud návrh projde legislativním procesem a bude přijat ve formě nařízení, pravidla začnou platit přímo ve všech 27 členských státech EU. Zatím ale není nic definitivní – návrh musí nejprve projednat Evropský parlament a Rada EU. Výsledná podoba i termín účinnosti se proto ještě mohou změnit.