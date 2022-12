Vánoční soutěž o Huawei Mate 50 Pro v unikátní oranžové edici, kterou v Česku neseženete

Huawei Mate 50 Pro je jedním z nejlépe vybavených smartphonů na trhu, který navíc exceluje v oblasti pořizování fotografií a záznamu videa, o čemž se můžete přesvědčit v naší recenzi. Originální je i design, který ještě více vynikne u speciální oranžové varianty, jejíž zadní strana je potažena veganskou kůží. Tato verze se navíc na českém trhu zatím vůbec neprodává, takže jde o velmi exkluzivní záležitost. A právě o ni si budete moci zasoutěžit v naší poslední letošní soutěži, kterou jsme pro vás připravili s českým zastoupením značky Huawei.

Huawei Mate 50 Pro zaujme především hlavním 50Mpx fotoaparátem s variabilní clonou. Z hardwarové výbavy stojí za zmínku výkonný čipset Snapdragon 8+ Gen 1, velký displej se 120Hz frekvencí, rychlé 66W nabíjení nebo 3D skener obličeje. Oproti klasickým variantám najdeme u té oranžové lepší ochranu displeje v podobě ochranného skla Kunlun, které má být až 7× odolnější než u zbylých dvou verzí, navíc od švýcarské společnosti SGS obdrželo vůbec první pětihvězdičkovou certifikaci odolnosti při pádu.

Obrazovka je po stranách lehce zakřivená, díky čemuž nemá prakticky žádné rámečky a zabírá 91,3 % přední plochy. Podlouhlý výřez lze softwarově skrýt. 10bitový zobrazovač nabízí technologii HDR Vivid, syté barvy a perfektní zobrazovací vlastnosti. Nechybí ani funkce Always-On.

Hardwarové parametry Huawei Mate 50 Pro Systém, čipset a konstrukce Operační systém: HarmonyOS, čipset: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4G Mobile Platform, octa-core, 1× 3,19 GHz Cortex-X2 + 3× 2,75 GHz Cortex-A710 + 4× 2,0 GHz Cortex-A510, GPU: Adreno 730, RAM: 8 GB, interní paměť: 256/512 GB, pam. karta:

Rozměry: 162,1 × 75,5 × 8,5 mm, hmotnost: 209 g, zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,74", OLED, rozlišení: Full HD+, 1212 × 2616 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 4700 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.4-f/4.0, 24mm, PDAF, laserový AF, OIS, druhý: 64 Mpx, teleobjektiv, f/3.5, 90mm, PDAF, OIS, 3,5× optický zoom, třetí: 13 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 13mm, 120˚, PDAF, selfie kamera: 13 Mpx + TOF 3D, f/2.4, 4K video, HDR, panorama Cena: 31 990 Kč Kompletní specifikace

Telefon splňuje certifikaci IP68 a vydrží 6 metrů pod hladinou po dobu 30 minut, což opět platí pouze pro oranžovou variantu – ta standardní zvládne jen 2 metry. Ve výbavě nechybí ani infraport a kvalitní stereo reproduktory s výraznou basovou složkou. Specialitou oranžového provedení je masivní 512GB interní paměť. Klasický Huawei Mate 50 Pro se na českém trhu prodává za 31 999 Kč včetně DPH.

Co je potřeba udělat, abyste výhru získali? Stačí jen správně odpovědět na připravené soutěžní otázky. Z došlých správných odpovědí skript vygeneruje jednoho šťastlivce, který získá smartphone Huawei Mate 50 Pro v oranžové edici s 512GB úložištěm! To je hodně lákavá cena, co říkáte? Své odpovědi můžete odesílat do 14. prosince, 23:59 hodin. Nápovědu k soutěžním otázkám najdete na stránkách Huawei.com.

Zvyšte svou šanci na výhru Sledujte SMARTmanii na Instagramu a zvyšte svou šanci na výhru. Pokud nás už sledujete, nebo začnete sledovat na Instagramu, napište do soutěžního formuláře své uživatelské jméno. Tím získáte ke standardnímu soutěžnímu slotu ještě druhý, díky čemuž můžete znásobit svou šanci na výhru.

Pravidla soutěže

1. Pořadatelem soutěže je společnost SMARTmania s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, IČO: 026 64 569, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.: C 222000, jakožto provozovatel serveru SMARTmania.cz, (dále jen „Pořadatel“).

2. Soutěž se koná v termínu od 9. prosince 2022, 15:00 hodin, do 14. prosince 2022, 23:59 hodin. Soutěžní pravidla jsou platná od 9. prosince 2022.

3. Soutěže se mohou zúčastnit občané České republiky starší 18 let a osoby s trvalým nebo obvyklým bydlištěm na území České republiky. Soutěžící mladší 18 let se mohou soutěže zúčastnit pouze s výslovným písemným souhlasem svého zákonného zástupce. Tento souhlas je nezletilý výherce povinen na žádost Pořadatele doložit.

4. Šanci na výhru mají pouze ti soutěžící, kteří vyplní kontaktní údaje (jméno, příjmení a e-mail), správně odpoví na zadanou soutěžní otázku a potvrdí souhlas s pravidly soutěže.

5. Ze všech správných odpovědí budou po skončení soutěže náhodně vygenerován jeden výherce, který získá smartphone Huawei Mate 50 Pro (oranžová barva, konfigurace 8/512 GB).

6. Výherce bude Pořadatelem soutěže kontaktován na uvedeném e-mailu za účelem získání adresy pro zaslání výhry, a to nejpozději do 24 hodin od skončení soutěže. Jméno výherce ve tvaru jméno + příjmení bude po skončení soutěže vyhlášeno v samostatném článku na webu smartmania.cz, s čímž účastník soutěže souhlasí a svůj souhlas stvrzuje svou účastí v soutěži.

7. Každá osoba se může soutěže zúčastnit pouze jednou. Pořadatel si vyhrazuje právo smazat duplicitní nebo podvodné záznamy, soutěžící, kteří spadají do kategorie uvedené v odst. 14 těchto pravidel, a také ze soutěže vyloučit soutěžící, kteří uvedli e-mailovou adresu zjevně vytvořenou jednorázově za účelem ovlivnění výsledků soutěže.

8. Svou šanci na výhru můžete zdvojnásobit, pokud začnete sledovat profil smartmania.cz na Instagramu. V tomto případě je nutné do soutěžního formuláře vyplnit vaše jméno na Instagramu, abychom mohli ověřit, zda náš profil skutečně sledujete. Díky tomu získáte k jednomu standardnímu soutěžnímu slotu jeden další navíc.

9. Pořadatel soutěže se zavazuje, že údaje poskytnuté soutěžícími použije pouze pro vyhodnocení soutěže, a ne pro žádné jiné účely. Údaje, které získáme od výherce (jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mail), budou využity pouze pro účely odeslání výhry. Při zpracování osobních údajů postupuje Pořadatel v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.

10. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo změnit pravidla, termín konání soutěže a cenu. Za výhru nelze obdržet finanční náhradu a nelze ji vymáhat právní cestou. Soutěžící ani výherci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži nebo na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele. Pořadatel má dále právo soutěž kdykoliv bez uvedení důvodu předčasně ukončit.

11. Výherce bere na vědomí, že výhra pro něho může mít daňové dopady a s převzetím a užíváním výhry mohou být spojeny povinnosti dle platných právních předpisů.

12. V případě, že výherce na e-mail informující o výhře neodpoví do 48 hodin od jeho odeslání Pořadatelem, bude automaticky vylosován nový výherce a původnímu výherci nárok na výhru zaniká.

13. Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při realizaci soutěže či za doručení zprávy o výhře.

14. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci a spolupracovníci společnosti SMARTmania s.r.o., redaktoři serveru SMARTmania.cz a osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli. Soutěžící odpovídá za to, že soutěžní příspěvek neporušuje platné právní předpisy, není v rozporu s dobrými mravy, nepropaguje ideologie nebo pornografický obsah a nepoškozuje dobré jméno Pořadatele.

Soutěžní formulář