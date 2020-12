Vánoční dárek od T-Mobile: neomezená data až do konce roku zdarma

Operátor T-Mobile si pro své zákazníky připravil příjemné vánoční překvapení v podobě neomezeného internetu v mobilu zdarma. Uživatelé z řad domácností, včetně uživatelů předplacených Twist karet, a živnostníků dostanou balíček neomezených dat automaticky, není potřeba je aktivovat v aplikaci, volat na infolinku či posílat SMS.

Balíček neomezených dat zdarma mohou zákazníci z řad domácností a živnostníků využívat od 24. do 31. prosince. V následujícím týdnu obdrží proto SMS nebo zprávu do aplikace Můj T-Mobile, že jim budou neomezená data aktivována. Není potřeba nic potvrzovat, nikde se registrovat, jen si od Štědrého dne do silvestrovské půlnoci užívat mobilní internet v Česku bez limitů.

Pokud se zákazníci vydají v posledním letošním týdnu do některé ze zemí Evropské unie, mohou z balíčku zdarma využít v datovém roamingu 2,2 GB. Samozřejmě jim budou k dispozici i data z jejich standardního tarifu.

Pro firmy a velké společnosti připravil T-Mobile také speciální datový dárek. Ten najdou od 23. prosince v aplikaci Můj T-Mobile nebo na portálu Moje firma.