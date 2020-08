V USA zatkli podezřelé z obřího hacknutí Twitteru. Mozkem operace byl teenager

Ve Spojených státech postupně zatkli tři osoby obviněné z nedávného masivního útoku na Twitter. Útočníci tehdy získali přístup k množství prominentních účtů, mezi nimiž byli i politici jako Barrack Obama, nebo třeba firma Apple.

We appreciate the swift actions of law enforcement in this investigation and will continue to cooperate as the case progresses. For our part, we are focused on being transparent and providing updates regularly.

For the latest, see here 👇 https://t.co/kHty8TXaly

— Twitter Comms (@TwitterComms) July 31, 2020