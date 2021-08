V USA řádil hurikán Ida. Apple opět slíbil finanční pomoc

Nad americkým státem Lousiana v uplynulém víkendu řádila tropická bouře Ida. Generální ředitel Applu Tim Cook následně na svém Twitteru informoval, že Apple přispěje na obnovu poškozeného majetku. Příspěvek Cooka byl poměrně strohý a nezahrnoval bližší informace ohledně množství vynaložených prostředků ani kam konkrétně peníze poputují.

Hurikán Ida zapříčinil sesuvy půdy v blízkosti města Port Fourchon. Vítr dosahoval rychlosti 240 km za hodinu a Ida je tak druhým nejsilnějším hurikánem nad USA po hurikánu Katrina z roku 2005. V důsledku řádění Idy se milion obyvatel New Orleans ocitlo bez proudu.

Our thoughts are with everyone in Hurricane Ida’s path, especially those sheltering in Louisiana, and we’re grateful for the first responders who are helping keep communities safe. Apple will be donating to relief and recovery efforts on the ground.

— Tim Cook (@tim_cook) August 30, 2021