V Tencentu má vznikat mobilní Elden Ring. Bude zdarma a plný mikrotransakcí?

Čínská herní společnost Tencent před dvěma lety zakoupila od japonského studia FromSoftware práva na mobilní adaptaci uznávaného RPG Elden Ring

Na prototypu mobilní verze od té doby pracuje několik desítek vývojářů

Podle zdrojů agentury Reuters by se měla jednat o free-to-play záležitost s nákupy v aplikaci

Na mobilní telefony by v budoucnu mohla dorazit jedna z největších videoherních značek posledních let. Čínská holdingová společnost Tencent totiž údajně pracuje na kapesní adaptaci uznávaného akčního RPG Elden Ring od japonského studia FromSoftware. Informaci jako první přinesla agentura Reuters s odvoláním na trojici zdrojů obeznámených s plány čínského herního obra. Tencent podle nich hledá nový hit, kterým by osvěžil své postupně stárnoucí portfolio mobilních titulů.

Pomalý vývoj

Největší herní společnost na světě (viděno optikou tržeb) získala licenční práva na hru od vývojářského studia FromSoftware v roce 2022 a obratem vytvořila tým čítající několik desítek lidí, aby pracoval na prototypu. Podle zdrojů Reuters však vývoj nepostupuje tak rychle, jak se původně očekávalo.

Na hře Elden Ring se podílel i slavný spisovatel George R. R. Martin, autor populární knižní série Píseň ledu a ohně a její seriálové adaptace nazvané Hra o trůny. V čele vývoje pak stanul herní veterán Hidetaka Miyazaki, který prostřednictvím titulů jako Demon Souls či Darks Souls ustanovil nový žánr tzv. „soulsovek“ – zpravidla akčních RPG s velmi vysokou obtížností.

Elden Ring s mikrotransakcemi?

Hra, ve které bojujete s mýtickými monstry v podmanivém fantasy světě, během prvního roku prodala přibližně 20 milionů kopií, čímž se stala druhým nejprodávanějších titulem v roce 2022. Mezi její fanoušky patří i excentrický miliardář Elon Musk.

Bude nepochybně zajímavé sledovat, jak a zda vůbec se tvůrcům podaří hru přizpůsobit mobilnímu trhu. Zatímco Elden Ring pro PC a konzole vznikal jako prémiová hra s pevně stanovenou cenou, Tencent z ní chce údajně udělat free-to-play záležitost protkanou mikrotransakcemi, podobně jako je tomu u mobilního hitu Genshin Impact od čínského konkurenta miHoYo.