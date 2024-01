Další rekordní kvartál v Microsoftu. Tržby z prodeje her překonaly příjmy z Windows

Microsoft v noci na dnešek zveřejnil výsledky svého hospodaření v posledním kvartále loňského roku, který je ve fiskálním roce firmy z Redmondu 2024 druhým v pořadí. Výsledky firmy překročily očekávání investorů – Microsoft vykázal nejvyšší tržby i provozní zisk ve své historii, největším překvapením se stal strmý nárůst příjmů z projede obsahu pro konzole Xbox, který dokonce překonal tržby z prodejů Windows.

Microsoft v uplynulém kvartále utržil 62 miliard dolarů (asi 1,42 bilionů korun), což je o 18 procent více než ve stejném období v roce 2022. Z těchto tržeb dokázali Redmondští vygenerovat čistý zisk ve výši 21,9 miliard dolarů (asi 501 miliard korun), což je meziročně dokonce o 33 procent více.

Z pohledu jednotlivých divizí už dávno neplatí, že Redmondští mají své portfolio rozdělené na téměř přesné třetiny – tahounem se v čím dál větší míře stává divize Intelligent Cloud, která se na příjmech podílí více než 40 procenty. Následuje divize Productivity and Business Processes s 31 procenty a More Personal Computing s 27 procenty.

Co se týče jednotlivých produktů, největším překvapením se stal obsah pro konzole Xbox. Tržby z jeho prodeje meziročně vzrostly o 61 procent, mimo jiné i díky akvizici herního studia Activision Blizzard, jehož výnosy redmondští připočítávají ke svým. Celá herní divize Microsoftu pak vykázala meziročně o 49 procent vyšší příjmy, díky čemuž překonala tržby z prodeje licencí Windows – ty vzrostly o 11 procent. Na samotných konzolích Microsoft utržil meziročně o pouhá 3 procenta více. „Propadákem“ uplynulého kvartálu jsou počítače Surface, příjmy z nich meziročně klesly o 9 procent.

From a revenue perspective, at least, the Activision acquisition means that @Microsoft Gaming is a bigger business than @Windows for the first time, according to Microsoft’s 10-Q report filed with the SEC. pic.twitter.com/6nJ0RBLto3

— toddbishop (@toddbishop) January 30, 2024