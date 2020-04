V Británii lidé zapalují vysílače 5G. Podezírají je ze šíření koronaviru

V mnoha britských městech v těchto dnech lidé umyslně podpalují telekomunikační stožáry pro 5G sítě. Činí tak kvůli konspiračním teoriím spojujícím koronavirus se sítí nejnovější generace. Podle jejich zastánců totiž milimetrové vlny, které 5G sítě nově používají, způsobí – nebo již působí – zdravotní problémy, včetně právě koronavirové infekce.

Tyto bláznivé teorie se šířily online, a i když je nezisková vědecká organizace ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) vyvrátila, nevelká skupina lidí jim stále věří a šíří je dál prostřednictvím online komunit a sociálních sítí. Bývalý ministr životního prostředí a spravedlnosti Michael Gove tyto fámy označil za „nebezpečné nesmysly“.

Podobně se vyjádřil i ředitel Národní zdravotní služby Stephen Powis, podle nějž jde o „nejhorší druh falešných zpráv“, přičemž dodal, že „mobilní sítě jsou pro nás všechny naprosto nepostradatelné“. Smutné na tom je, že tyto falešné zprávy do světa i nadále šíří i nejrůznější komunitní rádiové stanice, jako například Uckfield FM. Moderátorka této stanice například ve vysílání řekla, že 5G vysílače „vysávají z plic lidí kyslík.“

5G causes coronavirus because it’s sucking the oxygen out of your lungs, according to a video being spread on Facebook. I want to 😂 but the fact people believe this bullshit is genuinely scary pic.twitter.com/kY3g5MJtu9

— Tom Warren (@tomwarren) March 3, 2020