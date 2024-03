Uživatelé zuří. Microsoft jim ve Windows zobrazuje nevyžádanou reklamu

Gigant z Redmondu opět balancuje na hraně

V systému Windows 10 a 11 se znovu objevují vyskakující okna lákající na produkty Microsoftu

Svým provedením připomínají malware

Zatímco v některých ohledech je Microsoft nezpochybnitelná jednička na trhu, jinde zase tahá za kratší konec. S tím se ale gigant z Redmondu nechce smířit a uživatele se snaží, seč mu síly stačí, přesvědčit, že všechny jeho produkty jsou ty nejlepší na světě. Tentokrát Microsoft opět vložil vyskakovací okna do prohlížeče Google Chrome ve snaze přimět uživatele k přechodu na Bing. Softwarový gigant poprvé představil vyskakovací reklamy podobné malwaru v loňském roce s výzvou, která se objevovala nad jinými aplikacemi a okny. Poté, co toto upozornění pozastavil, aby řešil jejich nechtěné chování, se vyskakovací okna do systémů Windows 10 a 11 opět vrátila.

Microsoft se jen tak nevzdává

Uživatelé systému Windows v posledních dnech hlásí, že se jim zobrazuje nové vyskakovací okno s reklamou na umělou inteligenci Bing a vyhledávač Bing společnosti Microsoft v prohlížeči Google Chrome. Pokud na tuto výzvu kliknete, Microsoft nastaví Bing jako výchozí vyhledávač pro Chrome. Tyto nejnovější výzvy vypadají jako malware a uživatelé Windows se opět ptají, zda nejsou proti hospodářské soutěži. Microsoft potvrdil serveru The Verge, že vyskakovací okna skutečně používá, avšak s dodatkem, že se mají uživatelům objevit pouze jednou.

„Jedná se o jednorázové oznámení, které dává lidem možnost nastavit si Bing jako výchozí vyhledávač v prohlížeči Chrome,“ říká Caitlin Roulstonová, ředitelka komunikace, v prohlášení pro The Verge. Roulstonová zarámovala vyskakovací okno jako nabídku výhod pro uživatele Windows, protože pokud oznámení přijmou, mohou získat více chatovacích obratů v Copilotu. „Ceníme si toho, že našim zákazníkům poskytujeme možnost volby, takže je zde možnost tuto nabídku odmítnout.“

Pokud by si Microsoft skutečně vážil toho, že uživatelům Windows poskytuje možnost volby, nabídl by snadný způsob, jak tato vyskakovací okna nadobro zakázat. Hegemon mezi operačními systémy se snaží uživatele Windows různými způsoby přimět k přechodu na služby Bing a Edge, přičemž je poměrně obtížné se jim vyhnout pomocí úpravy nastavení.

Microsoft se snaží uživatele přesvědčit k přechodu na prohlížeč Edge a vyhledávač Bing poměrně sveřepě. Začátkem tohoto roku musel opravit problém, kdy jeho prohlížeč Edge automaticky importoval data o prohlížení a karty z prohlížeče Chrome bez souhlasu. Výjimkou nejsou ani vyskakovací okna v prohlížeči Chrome, na hlavním panelu Windows i jinde v rámci systému, které slouží k propagaci jeho služeb. Microsoft dokonce jednou nutil uživatele po aktualizaci Windows na prohlížeč Edge přejít.